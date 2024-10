Após votar, Bruno confessa estar “feliz e confiante com a vitória”

Na véspera da eleição, no sábado, 5, A TARDE em parceria com a AtlasIntel divulgou a última pesquisa de intenção de voto para a capital baiana, onde aponta que Bruno Reis deve ser reeleito neste domingo com folga - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis votou neste domingo, 6, no Sartre Escola SEB do Itaigara. Em conversa com a imprensa após votação, o gestor confessou estar “feliz e confiante com a vitória” ao final do dia.

“Estou muito feliz e confiante com a vitória. Meu compromisso é levar a cidade a ser a melhor cidade do Brasil. Essa é a minha meta de vida. Eu tenho dito que vou continuar é o meu desejo de continuar por mais quatro anos. Só irei disputar eleição em 2030 então terei paz e tranquilidade para trabalhar em todos os sentidos. Justamente por isso, tenho certeza que farei um segundo mandato melhor do que o primeiro", afirmou Bruno.

Na véspera da eleição, no sábado, 5, A TARDE em parceria com a AtlasIntel divulgou a última pesquisa de intenção de voto para a capital baiana, onde aponta que Bruno Reis deve ser reeleito neste domingo com folga. Prefeito tem 68,6% das intenções de voto e o adversário mais próximo, Geraldo Júnior (MDB) está mais de 50 pontos percentuais atrás, com 16,7%.



“Nós avançamos muito nesses últimos anos, mas podemos muitos mais. Nós podemos tirar realizações do papel muito mais do que tiramos até aqui, elevar ainda mais o patamar da nossa cidade. E eu vou seguir com esse propósito. Tem muita gente que depois que se reelege desacelera, diminui o ritmo, eu não, vou intensificar ainda mais. Ontem estava na rua até 22h, no Subúrbio, onde não poderia deixar de ser, onde encerramos nossa campanha", pontuou.



