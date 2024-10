AtlasIntel/A TARDE: Bruno Reis deve ser reeleito neste domingo com folga

Com ampla margem de votos, tendência é de que Bruno seja reconhecido como eleito nas primeiras horas de apuração - Foto: Divulgação

Bruno Reis (União Brasil) deve ser reeleito amanhã prefeito de Salvador. Essa é a previsão da última pesquisa AtlasIntel/A TARDE realizada antes do primeiro turno. A possibilidade de segundo turno está totalmente descartada.

Na pesquisa estimulada, Bruno tem 68,6% das intenções de voto e o adversário mais próximo, Geraldo Júnior (MDB) está mais de 50 pontos percentuais atrás, com 16,7%.

Kleber Rosa (PSOL) tem 8,8%, Brancos e Nulos 3,2% e Indecisos 1,6%. Victor Marinho (PSTU), Eslane Paixão (UP), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO) não alcançaram sequer 1% das intenções de voto.

Atual prefeito tem mais do que o dobro de votos válidos que todos os outros candidatos somados | Foto: Editoria de Arte / A TARDE

Em votos válidos, Bruno Reis tem 72,2%, Geraldo Junior 17,5% e Kleber Rosa 9,3%. Caso houvesse 2º turno, Bruno venceria Geraldo com mais do triplo de votos: 71% contra 22%.



Aprovação

Toda essa vantagem reflete o alto índice de aprovação do prefeito, atualmente em 70%, aliado a um percentual positivo também na avaliação do desempenho de Bruno Reis, na casa dos 57%. Por outro lado, apenas 12% desaprovam a sua gestão.

Para efeito de comparação, o presidente Lula (PT) tem aprovação de 46% e um desempenho bem avaliado por 35%. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) é aprovado por 25% e o seu desempenho é satisfatório para 16% dos eleitores pesquisados.

Ampla liderança de Bruno foi observada durante toda a série temporal | Foto: Editoria de Arte / A TARDE

Entre as áreas mais bem avaliadas da gestão Bruno Reis se destacam: obras, com 64% de ótimo e bom, cultura, turismo e lazer (62%). Avaliação negativa somente nos quesitos apontados como maiores problemas da cidade. Destaque para criminalidade, com 77%. Apesar disso, “apenas” 46% apontam a gestão como ruim ou péssima na ordem urbana e segurança pública.



A saúde é citada por 46,8% mas apenas 35% culpam a gestão. Apenas transporte público, com 35% de avaliação negativa, se reflete numa avaliação ruim do gestor, com 51% de ruim e péssimo.

Bruno Reis demonstra solidez entre os eleitores mais à direita. Dos que dizem ter votado em ACM Neto (União Brasil) para governador, 92,7% declaram voto no prefeito. O índice é praticamente o mesmo entre os que votaram em João Roma (PL), 93%.

Quando a comparação é feita com os votos para presidente, Bruno Reis tem a preferência de 97,2% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) e conta com maioria também junto aos que declaram ter votado no presidente Lula, 55,3%..

Bruno, aliás, só não tem uma imagem mais positiva que a do seu antecessor, ACM Neto lidera esse quesito com 74%, o atual prefeito tem 70%, enquanto Lula aparece bem atrás, com 54%. Kleber Rosa (27%), o governador Jerônimo Rodrigues (25%) e Geraldo Júnior (18%) aparecem bem atrás, só à frente de Bolsonaro, cuja imagem é positiva para apenas 15% dos que responderam ao questionário.

Martelo batido

A eleição em Salvador já apontava definição em primeiro turno antes mesmo do registro das chapas. Em março, a AtlasIntel detectou 51% de intenções de voto em Bruno Reis, mas 20% não sabiam em quem votar.

Avaliando a série temporal e a evolução da definição do eleitorado, o analista de risco político da AtlasIntel, Yuri Sanches, vê um quadro consolidado. “Dá pra bater o martelo, a chance de reviravolta é quase nula”, crava.

Caso houvesse um segundo turno em Salvador, o que está descartado, prefeito manteria ampla margem | Foto: Editoria de Arte / A TARDE

Em pouco mais de seis meses, quase todos os indecisos aderiram à reeleição do prefeito. Segundo Sanches, tanto pela falta de um candidato capaz de aglutinar a oposição quanto pelo bom desempenho do atual mandatário. “Bruno consegue transitar em todos os campos, é uma escolha tranquila, fácil, apesar da resistência de uma parcela do eleitorado mais ideológica”, pondera Sanches.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 1.209 pessoas em Salvador, no período de 24/09/2024 a 29/09/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro da pesquisa no TSE: BA-01970/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Timese foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Camaçari, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães, Ilhéus, Valença, Feira de Santana e Lauro de Freitas.