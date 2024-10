AtlasIntel/A TARDE: Marcos Medrado lidera com folga em Valença

Marcos Medrado (PV) e Hilton (Avante) aparecem na dianteira na disputa pela preferência do eleitorado

Líder em todos os segmentos, o candidato Marcos Medrado (PV) venceria as eleições para a Prefeitura de Valença no próximo domingo, 6, conforme aponta a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada neste sábado, 5. O levantamento mostra que o candidato do Partido Verde tem 30.2% das intenções de voto dos valencianos para comandar o município.

Segundo a pesquisa, Medrado abre nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado no município, Hilton (Avante), que pontua 21% da preferência do eleitorado, e 11 pontos do terceiro colocado, Valdemar da Conect (Solidariedade), que figura com 19.7%. Jucélia Nascimento (Podemos), com 19% e Jairo do BB (PDT) com 7.5% completam a lista da disputa no município. 1.9% dos eleitores ainda não sabem em quem votar e 0,6% pretendem votar em branco ou anular o voto no domingo.

A liderança de Medrado também é refletida nos votos válidos, onde a vantagem aumenta, mas pouco difere dos números totais | Foto: Editoria de Arte / A TARDE

A liderança de Medrado também é refletida nos votos válidos, onde a vantagem aumenta, mas pouco difere dos números totais. O candidato verde chega a 31%, contra 21.6% de Hilton, abrindo 10 pp de vantagem. Valdemar pontuou 20.2%, Jucélia 19.5% e Jairo 7.7%.



O candidato do PV lidera entre mulheres (36.2%) e nas faixas etárias entre jovens, de 16 a 24 anos, com 37,7%; entre adultos de 25 a 34, com 43.7%; e nos segmentos religiosos como católicos, com 40% e outras religiões com 32.3% e ateus com 28.6%. Quanto aos níveis de instrução, Medrado também é líder entre os eleitores que possuem ensino fundamental (35.7%) e ensino médio (30%).

Levando em conta os votos dos eleitores nas eleições de 2022, Medrado também tem a maioria da preferência dos que votaram no governador Jerônimo Rodrigues, com 46.2% e do presidente Lula, com 41.9%.

Leia também:

>> AtlasIntel/A TARDE: Adélia lidera corrida pela prefeitura de Ilhéus

>> AtlasIntel/A TARDE: Bruno Reis deve ser reeleito neste domingo com folga

>> AtlasIntel/A TARDE: Zé Neto passa à frente e Feira deverá ter 2º turno

Para Yuri Sanches, analista de risco da AtlasIntel, Medrado leva vantagem por conseguir abraçar maior parte dos eleitores do presidente Lula, o que tem sido suficiente para o candidato liderar o processo.

"Marcos Medrado sendo uma figura bastante conhecida, tem uma experiência local também. É uma figura que tem um posicionamento que na conformação das forças, isso beneficia ele para liderar neste momento. Ele representa a federação PT, PV e PCdoB, e consegue arregimentar uma quantidade muito grande do eleitorado do Lula, por exemplo. Quando a gente olha também o voto para governador em 2022, Medrado consegue reter 46% do eleitorado de Jerônimo. Pode parecer pouco, mas tem se mostrado suficiente para que ele lidere a corrida, principalmente porque o voto mais conservador, mais carlista, mais centro-direita, está bastante volátil", explica.

Migração de votos seria único cenário que culminaria em uma derrota para Medrado | Foto: Editoria de Arte / A TARDE

A divisão dos eleitores identificados como centro-direita também pode beneficiar Medrado. O único risco, segundo Yuri, é a migração de votos para um dos três candidatos que estão na segunda colocação com 19%, que culminaria em uma derrota para o verde.



"Nessa configuração de forças, tem quase 60% do eleitorado que está dividido, também é uma eleição que, continuando como está, vai acabar beneficiando Medrado, fazendo com que ele tenha mais votos e vença a eleição. Não é uma hipótese que a gente exclui a de acontecer um movimento de voto útil no final, e entre os três candidatos, o eleitorado entender que um deles seria melhor para que Medrado não vencesse, havendo uma migração de votos", pontua.



Segmentos

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também perguntou qual a aprovação dos eleitores sobre os governantes. Na disputa pela reeleição, o atual prefeito Jairo do BB lidera a pesquisa no quesito desaprovação. O pedetista aparece com 82% de reprovação, registrando uma queda de 71pp. O presidente Lula tem aprovação de 47%, enquanto Jerônimo Rodrigues é bem avaliado por 44% dos valencianos.

Quanto à avaliação de desempenho, a pesquisa AtlasIntel/A TARDE mostra que a gestão do prefeito Jairo alcança a marca de 74% de ruim ou péssimo, registrando queda de 68pp. O presidente Lula tem avaliação ótima ou boa por 41% dos respondentes e Jerônimo Rodrigues de 31%.

Entre os candidatos que disputam a prefeitura de Valença, o prefeito Jairo do BB lidera também no quesito de passar uma imagem negativa entre líderes políticos aos eleitores. O pedetista possui 80% das respostas, seguido por Jucélia, com 58% e Medrado com 46%. Hilton, 26%, e Valdemar, 20%, completam a lista.

De acordo com os respondentes, a área da saúde é o principal problema da atual gestão do município, atingindo a marca de 64.9% das respostas. Má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer, e criminalidade e educação completam o top quatro de insatisfação dos valencianos.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 619 pessoas em Valença, no período de 29/09/2024 a 04/10/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE: BA-07846/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Timese foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães, Ilhéus, Feira de Santana e Lauro de Freitas.