AtlasIntel/A TARDE: Zé Neto passa à frente e Feira deverá ter 2º turno

Num intervalo de 10 dias uma eleição que parecia decidida se tornou indefinida. Com uma variação de pouco mais de um ponto percentual, Zé Neto (PT) assumiu a liderança da corrida em Feira de Santana pela primeira vez, numa eleição que caminha para o segundo turno, segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE.

Apesar disso, não é possível cravar um favorito. O ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil) recuou 5,6 pontos percentuais num eleitorado que tem menos de 1% de indecisos. O fiel da balança é Carlos Medeiros, do Novo, que cresceu 5,2pp.

Quando apresentados aos nomes dos candidatos, 46,2% dos eleitores pesquisados declaram intenção de votar em Zé Neto, 45,1% em José Ronaldo e 6,8% em Carlos Medeiros. Em votos válidos, Zé Neto tem 47,1%, José Ronaldo 45,9% e Medeiros 6,9%.



Na pesquisa divulgada em 24 de setembro, José Ronaldo tinha 50,7%, Zé Neto 45% e Medeiros 1,6%. Esse cenário apontava para uma definição em 1º turno, já que, segundo avaliação de Yuri Sanches, analista de risco político da AtlasIntel, os votos pareciam consolidados.

“O crescimento de Zé Neto é de um ponto, foi José Ronaldo que caiu, perdeu votos para o Carlos Medeiros”, constata Yuri. Para ele, o maior desafio do ex-prefeito ainda é se descolar da imagem de Colbert Martins (MDB), seu ex-vice, que tem uma reprovação de 82%.

Apesar da mudança de quadro, a disputa permanece indefinida. Num cenário de 2º turno, Zé Neto teria 46,8% contra 46,1% de José Ronaldo, uma diferença decimal e que demonstra quase nenhuma migração dos votos do candidato do Novo.



“Isso significa que a cabeça do eleitor não está totalmente resolvida. A corrida está extremamente aberta, não é o mesmo cenário da pesquisa anterior”, avalia Sanches, que não descarta a definição em 1º turno.

“O voto útil pode acontecer até o último momento, com o eleitor retornando para o José Ronaldo no 1º ou no 2º turno”, diz o analista. Para ele, o eleitorado que migrou para Carlos Medeiros não parece consolidado.

“A pesquisa captou um voto de protesto de um eleitorado ainda ressentido pelo fato de José Ronaldo ter deixado a prefeitura para concorrer ao governo e permitido a posse de Colbert”, explica Sanches. No entanto, a possibilidade de uma vitória inédita do PT na cidade pode reagrupar esses eleitores, movidos pelo anti-petismo.

Lula e Jerônimo

Além do crescimento de Carlos Medeiros, a mudança de uma pesquisa para outra mostra uma maior penetração de Zé Neto no eleitorado petista, embora tenha perdido espaço entre os eleitores de menor renda.

Nos recortes demográficos, Zé Neto lidera entre os mais jovens, com 62% dos eleitores de 16 a 24 anos e 57% de 25 a 34 anos. O petista também tem larga vantagem entre os eleitores que possuem apenas o ensino fundamental, com 62% dos votos declarados.

Entre os que ganham menos de R$ 2 mil, José Ronaldo conta com 52,6% dos votos, contra 40,9% de Zé Neto, 8,3 pontos menos que na última pesquisa. Por outro lado, o petista cresceu no eleitorado do presidente Lula, saindo de 71,3% para 74,2%.

Mas foi entre o eleitores do governador Jerônimo Rodrigues que Zé Neto mostrou o maior crescimento. Os 79,9% de votos registrados na última pesquisa junto a esse público saltaram para 97%, enquanto José Ronaldo, que tinha 19,8% dos votos de Jerônimo, agora tem apenas 0,3%.



O ex-prefeito, no entanto, ainda detém a preferência maciça dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro (92,3%) e dos candidatos derrotados ao Governo da Bahia, João Roma (83,5%0 e ACM Neto (77,7%). Entre os eleitores do atual prefeito Colbert Martins, 88,7% também votam em José Ronaldo.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 825 pessoas em Feira de Santana, no período de 29/09/2024 a 04/10/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BA-07968/2024.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Timese foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães, Valença, Ilhéus e Lauro de Freitas.