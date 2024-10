AtlasIntel/A TARDE: Adélia lidera corrida pela prefeitura de Ilhéus

Adélia pode se tornar a primeira mulher a governar Ilhéus - Foto: Divulgação | Ascom

A ex-secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro (PT), lidera as intenções de voto para a prefeitura de Ilhéus, de acordo com o levantamento AtlasIntel/A TARDE. A candidata petista tem 42.9% da preferência dos eleitores, ou 44.5% dos votos válidos, quando são descartados brancos e nulos.

Valderico Júnior (União Brasil) aparece com 40% das intenções de voto, o que aponta empate técnico entre os candidatos, dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, o candidato do União Brasil tem 41.4%. Bento Lima (PSD), candidato do prefeito Mário Alexandre (PSD), tem 13.5%, ou 14% dos votos válidos. Outros 2.2% dos eleitores não sabem em quem vão votar, e 1.4% diz votar branco ou nulo.

Para o analista político da AtlasIntel, Yuri Sanches, a corrida está bastante indefinida, configurando um empate técnico, e será decidida a partir da capacidade de ambos candidatos de dialogar com a base de Bento Lima.



"Temos uma corrida bastante parelha em Ilhéus com Adélia liderando, Valderico em seguida e com Bento Lima na figura de fiel da balança, decidindo para onde essa vitória vai pender. Na margem, os dois estariam empatados tecnicamente, então vai precisar haver um diálogo com a base do eleitorado que prefere o Bento Lima, que pode ser também um voto de protesto de quem prefere uma opção além do embate entre PT e União Brasil, do petismo contra o carlismo", pontuou.

Ainda na avaliação de Yuri, caso haja uma migração para o chamado "voto útil", já que Ilhéus não possui segundo turno, a tendência observada é de que Valderico seja beneficiado.



"O Bento Lima tem o apoio do Otto Alencar, que faz parte da base do governador Jerônimo e é aliado histórico do PT, mas o seu eleitorado tem algumas características que apresentam uma tendência maior de, em caso de migração, aderirem à candidatura de Valderico. É um cenário que encontra correlação na eleição de 2022, quando Jerônimo tinha uma vantagem pequena em relação à ACM Neto, e que se repete agora, mas que ao observar os cruzamentos, apenas 10% do eleitorado de Bento Lima votou no petista, enquanto 16% preferiu Neto e 18% desse eleitorado votou no candidato João Roma", apontou.

Preferências

Adélia é preferência entre as mulheres entrevistadas (51.2% x 34.7%), enquanto Valderico leva vantagem entre os homens (46.4% x 33.1%). Se for levada em consideração a faixa etária, Adélia vence entre os jovens de 16 a 24 anos, com 76.5%, seguida por Bento, que é citado por 13.2% dos eleitores entrevistados, e Valderico, com 3.7%. A candidata petista ainda aparece na frente entre o eleitorado de 25 a 34 anos (50.8%) e de 60+ (41.2%). Já o nome do União Brasil lidera nas faixas de 35 a 44 anos (46.3%) e de 45 a 59 anos (52.5%).

A candidata petista, que é apoiada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), herda os votos do atual gestor (84%) e de Kleber Rosa (Psol) 72.9%, no recorte do primeiro turno de 2022, o que aponta para uma tendência de votos de simpatizantes de candidatos mais à esquerda. Valderico aparece como o herdeiro dos votos de ACM Neto (União Brasil), com 70.2%, e de João Roma (PL), com 76.1%.

No recorte nacional, Adélia é a preferida daqueles que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição de 2022 (73.5%), enquanto Valderico lidera entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), com 74.9%.



Escolhido por Marão para a sucessão, o ex-secretário municipal Bento Lima (PSD) não herda a maioria dos votos depositados no atual prefeito em 2020, com 24.5%. Adélia aparece na frente entre os que votaram no gestor no último pleito, com 55.9%, enquanto 19.2% dizem votar em Valderico.

Avaliação dos gestores

A pesquisa AtlasIntel também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação do presidente Lula (PT), do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do prefeito Marão (PSD) na cidade. O líder do Palácio do Planalto é aprovado por 49% dos entrevistados. Outros 46% desaprovam a gestão, enquanto 5% disseram não saber. Jerônimo Rodrigues é aprovado por 35%, enquanto 56% desaprovam. Aqueles que não sabem somam 10%.

O prefeito Marão tem 72% de desaprovação. O gestor tem 15% de aprovação, e outros 13% não sabem.

O desempenho dos três gestores também foi questionado. Para 37%, o presidente Lula faz um governo bom ou ótimo. Já aqueles que consideram o governo regular são 38%, enquanto 25% classificam como ruim ou péssimo. O governo Jerônimo Rodrigues é visto como bom ou ótimo por 26%, regular por 49%, e ruim ou péssimo por 26% dos entrevistados. A gestão Marão é tida como boa ou ótima por 10%, regular por 58%, e ruim ou péssima por 32%.



Avaliação dos políticos

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, aparece como o político com maior aprovação entre os entrevistados, com imagem positiva para 62%. Na sequência vem o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 45%. O ministro Rui Costa tem 44%, mesmo número que Valderico. O presidente Lula é visto de forma positiva por 36%, enquanto Adélia aparece com 35%.

Jerônimo é bem avaliado por 29%, enquanto Marão tem uma imagem positiva para 17%. O candidato Bento Lima tem a menor imagem positiva entre os políticos, com 15%.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 805 eleitores, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%. O número de registro no TSE é BA-06052/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Timese foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães, Valença, Feira de Santana e Lauro de Freitas.