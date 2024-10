Leo Prates elogia Bruno Reis: "Vai ter a vitória do tamanho do seu trabalho"

O deputado federal Leo Prates - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O deputado federal Leo Prates rasgou elogios ao prefeito e candidato a reeleição em Salvador, Bruno Reis, durante votação na capital baiana neste domingo, 6, de eleições municipais. Para o ex-secretário de Saúde da capital baiana, o atual gestor terá ainda hoje uma grande vitória.

"Mostrou um belíssimo trabalho que Bruno realiza em direção ao povo, sobretudo o povo que mais precisa de Salvador. E eu acho que Bruno vai ter a vitória do tamanho do seu trabalho durante esses quatro anos e tenho certeza que ele vai fazer muito mais e conta conosco em Brasília para fazer muito mais pela cidade de Salvador", afirmou à reportagem presente no Colégio Sartre Coc, no Itaigara.

"Quer dizer que Salvador resolveu todos os seus problemas? Não, mas quer dizer que Salvador avançou muito nesses anos, que o nosso grupo está à frente da Prefeitura e vai avançar muito mais com o nosso trabalho", acrescentou o deputado.

Leo Prates também nunca escondeu o sonho de ser prefeito de Salvador, mas quando questionado sobre disputar a próxima eleição, em 2028, preferiu despistar afirmando que seu foco está em ser reeleito deputado federal daqui a dois anos.

"Isso é muito cedo para falar, eu acho que o meu foco agora é trabalhar para ajudar Bruno a ser ainda melhor do que no primeiro mandato, porque Bruno vencer nas eleições, o parâmetro dele vai ser ele mesmo. Então é uma situação muito difícil, desafiadora e eu quero colaborar para Bruno ser um prefeito ainda melhor no próximo mandato e o meu foco vai ser ajudar nesse trabalho de Salvador e minha reeleição de deputado federal, é isso que eu estou focado até 2026. 2028 a gente fala em 2028", falou.

