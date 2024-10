Eleitores lotam Colégio Duque de Caxias para votação; veja

Eleitores lotaram colégio eleitoral neste domingo - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

As primeiras horas da votação no Colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador, contaram com um alto fluxo de pessoas presentes para escolher seus representantes no pleito. Os portões foram abertos às 8h deste domingo, 6.

A praticidade e rapidez nas urnas chamou atenção dos eleitores presentes, que demoravam poucos minutos para selecionar seus candidatos. No entanto, algumas pessoas relataram transtornos, como Rita Santana, de 55 anos, que vota todos os anos no colégio e passou por um ‘perrengue’ desta vez.

Veja também:

>>>Jovens de 18 anos votam pela primeira vez: “Espero ver mudanças”

>>>Em Salvador, idosos relatam dificuldades para votar no colégio Luiz Viana

“Vim votar cedo por causa da confusão que acontece aqui, do jeito que ta o bairro a gente tem que se prevenir. Mas graças a deus hoje até que está tudo na paz”, iniciou.

Ela contou que não conseguiu encontrar o título de eleitor e tentou se informar com um mesário sobre a situação, mas saiu insatisfeita.

| Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

| Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

“Achei o atendimento péssimo, porque eu perguntei a ela e ela disse: “Va pra casa e procura se informar”. Porque ela mesma não me deu dica nenhuma? Eu tô aqui sentada pra ver meu filho, pra poder a gente ir pra casa e a gente mesmo pesquisar, pois não me ajudaram. Então essa reclamação que fica”, disparou.

Por outro lado, a eleitora Margarida de Santana, de 72 anos, expressou que está satisfeita com os serviços prestados na unidade escolar este ano.

>>>"A expectativa é que Zé Neto ganhe no primeiro turno", diz Jerônimo

>>>Ao lado de Jerônimo, Wagner e Rui, Geraldo Jr. registra seu voto

“Eu sempre vim aqui, gostei daqui, eu sempre gostei daqui. Aqui é ótimo. Esta tudo normal, tudo na paz e ja consegui votar direitinho, graças a deus exerci minha cidadania. Espero que não tenha segundo turno, acredito que seja decidido no primeiro”, disse.

O Grupo A TARDE realiza, neste domingo, 6, uma cobertura especial das Eleições Municipais 2024. Acompanhe tudo em tempo real através dos portais MASSA! e A TARDE e pelas nossas redes sociais.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

Assista abaixo: