"A expectativa é que Zé Neto ganhe no primeiro turno", diz Jerônimo

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), se mostrou confiante na vitória ainda no primeiro turno em Feira de Santana. Para o chefe do executivo baiano, Zé Neto (PT) não precisará de segundo turno para vencer as eleições municipais da 'princesinha do sertão' pela primeira vez. "A expectativa é de que Zé Neto ganhe no primeiro turno", disse Jerônimo.

O petista ainda aproveitou para falar da necessidade de mudança em Feira de Santana. "A esperança das pessoas é mudar. O grupo ficou 20 anos desgastado. A Prefeitura de Feira de Santana se isolou da Bahia, se isolou do Brasil. Por mais que tenha dinheiro, a Prefeitura de Feira de Santana não pode dizer que vive sem o Estado, sem o governo federal. A prova disso é que o município daquele, com o dinheiro, com o orçamento, não tem um hospital no município. E agora o prefeito municipal anunciou um hospital de 11 leitos, 700 mil pessoas, não existe".

Além de criticar a atual gestão de Feira, Jerônimo falou da importância do diálogo entre prefeitura e governo do estado. "Nós vamos para as policlínicas municipais, para escolas principais, nós ainda bancamos o pagamento de direitos de estudantes no ensino fundamental. Então, o apelo foi de um prefeito que possa sentar conosco e dividir a responsabilidade no sistema de saúde. Então, nós estamos tratando na política, nas ações para chegarem a fazer a Prefeitura de Santana cada dia melhor".