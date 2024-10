Ao lado de Jerônimo, Wagner e Rui, Geraldo Jr. registra seu voto

Ministro Rui Costa, senador Jaques Wagner e deputados também estavam presentes - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O candidato à prefeitura de Salvador Geraldo Júnior (MDB) já votou. Acompanhado de Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e Fabya Reis, vice-prefeita em sua chapa, o vice-governador chegou ao Colégio São Paulo, no Itaigara, por volta das 9h.

Também acompanharam Geraldo Júnior, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o senador Jaques Wagner, as deputadas federais Lídice da Mata e Alice Portugal e os deputados estaduais Matheus Ferreira e Fabíola Mansur.

