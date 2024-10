Rui quebra silêncio sobre ausência em campanha de Geraldo Júnior

Geraldo Júnior e Rui Costa - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a sua ausência na campanha do candidato do seu grupo à Prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior (MDB). Na manhã deste domingo, 6, o ex-governador da Bahia acompanhou o emedebista em seu local de votação, no Colégio São Paulo, no Itaigara, em Salvador.

“Sobre a campanha, eu gravei quase 300 vídeos. Onde tem televisão como em Salvador, eu fui para o estúdio gravar como gravei para Geraldo. A maior participação que você pode ter em uma campanha é na televisão. Você chega a todos os lugares”, disse Rui.

Segundo o ministro, nos outros locais, ele gravou cerca de 300 vídeos para a campanha. “Presencialmente, se o presidente Lula tivesse me liberado nas férias, talvez eu pudesse ter participado demais, mas ele não liberou. Então eu só pude participar de no máximo 10 municípios presencialmente”, brincou.

Na oportunidade, ele citou algumas cidades nas quais ele foi: “Uma vez em Salvador, em Ilhéus, Juazeiro, Vitória Conquista, Porto Seguro, Eunápolis, Barreiras, em Ipiaú, Maracás, Lauro de Freitas e Jaguaquara. Foi o máximo que eu consegui participar, mas nós conseguimos levar em todos os cantos, através de vídeos, a mensagem do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner e do nosso grupo aos 4 cantos da Bahia”.

