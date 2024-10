Confiante no segundo turno, vice de Kleber Rosa vota na UFBA

Vice do Psol foi votar logo nas primeiras horas em Ondina - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

A candidata a vice-prefeita de Salvador pelo Psol, Dona Mira, se mostrou confiante de que seu 'titular' Kleber Rosa seguirá para o segundo turno das eleições municipaisda capital baiana.

Leia Mais:

>> Filômetro: eleitor pode acompanhar fila de votação em tempo real; veja

>> “Tudo bem organizado”: eleitor elogia votação no PAF 1 da UFBA

"Nós queremos um final hoje, que a gente vá para o segundo turno e a gente vai lutar bravamente para gente conquistar aquele espaço que está abandonado e que não nos representa", disse a candidata em conversa com o Portal A TARDE, pouco antes de registrar seu voto, na manhã deste domingo, 6, no PAF 1, da Universidade Federal da Bahia, no bairro de Ondina, em Salvador.

Dona Mira ainda salientou que é a vez da população conhecer melhor o sistema de gestão pública e, por isso, é a vez deles. "A prefeitura não chama as pessoas para entrar naquele espaço, para ver as votações feitas para decidir nossas vidas. A partir desse projeto construído, a muitas mãos da universidade, do povo, de associações, de vários espaços, o povo começou a entender que a nossa vez, a vez do povo, do povo de fato adentrar o espaço que é dele, a casa do povo vai ter outro jeito de ser. Um jeito popular de verdade".

Por fim, a vice de Kleber Rosa falou sobre o apoio do eleitorado do presidente da república, Luiz Inácio 'Lula' da Silva (PT), para seu candidato.

"Por que Lula tem um programa de governo voltado para as pessoas populares, né? Tem a questão da 'bolsa família', 'minha casa, minha vida', e as pessoas se sentiram contempladas, algumas delas com essa movimentação. Então, quando nos veem com a cara do povo, eles esperam automaticamente que dê continuidade a esse projeto, e é o que vai acontecer ao nível de município. Então, contamos sempre e vamos contar com o apoio do governo federal, no caso Lula", concluiu.