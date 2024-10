Geraldo Júnior aposta em virada nas urnas: “Vai ser histórica”

Para candidato, "tudo pode acontecer" até às 17h, horário de encerramento da votação - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após votar no Itaigara, o candidato Geraldo Júnior (MDB) falou com o Grupo A TARDE sobre suas expectativas para a disputa pela prefeitura de Salvador.

Acompanhado da sua vice, Fabya Reis (PT), do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT) e de deputados e deputadas federais e estaduais.

Em meio a cumprimentos de apoiadores, o candidato do MDB resumiu sua campanha eleitoral: “Otimismo, motivação, alegria: a virada histórica na cidade do Salvador”.

Acreditando na possibilidade de subverter as pesquisas, que apontam Bruno Reis (União Brasil) como o vencedor do pleito, e surpreender nos resultados, o vice-governador afirmou que “tudo pode acontecer” até às 17h, horário de encerramento da votação.

“Hoje há demonstração nas ruas, as pessoas se dirigindo aos seus colégios eleitorais. É o encontro do eleitor com a democracia. E eu tenho dito, ali ninguém decide por você, não há decisão formada. Você tem a decisão do seu voto”, disse Geraldo.

“Nós, eu e Fabya Reis, vamos transformar, uma Salvador mais diferente, com o presidente Lula e com o governador Jerônimo Rodrigues, ao lado aqui hoje do ministro Rui Costa, do senador Jaques Wagner, que já me acompanhou na votação… Vamos transformar a nossa cidade”, vibrou o candidato.

