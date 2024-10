Augusto Castro se torna primeiro prefeito reeleito em Itabuna

Augusto Castro foi reeleito - Foto: Divulgação

Augusto Castro (PSD) se tornou o primeiro prefeito reeleito em Itabuna, com 100% das urnas apuradas. Ele obteve 58,95% dos votos, enquanto o deputado estadual Fabrício Pancadinha (Solidariedade) ficou com 26,73%. Júnior Brandão será o vice-prefeito no próximo mandato.

A coligação de Augusto Castro foi formada por 13 partidos: PSD, PV, Agir, Avante, Cidadania, PCdoB, Podemos, Progressistas, PRTB, PSB, PSDB e Republicanos.

Quem é Augusto Castro?

Augusto começou sua trajetória política cedo, aos 13 anos, como menor aprendiz na prefeitura de Itabuna. Já adulto, trabalhou como assessor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado e como secretário parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Além disso, Augusto foi deputado estadual por dois mandatos, entre 2011 e 2018. Ele foi eleito prefeito em 2020 e, agora, aos 54 anos, segue para mais um mandato à frente da cidade.