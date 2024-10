Itabuna pode reeleger prefeito pela primeira vez, aponta pesquisa

- Foto: Divulgação

O candidato à reeleição pela coligação “Itabuna não pode parar”, Augusto Castro (PSD), está na frente na disputa à prefeitura do município, conforme pesquisa encomendada e realizada pela Rede Portal Sul da Bahia



O levantamento aponta que o atual gestor lidera a corrida eleitoral com 58,50% dos votos. Em seguida, vem o deputado estadual Fabricio Pancadinha (SDD),com 25,87%, o médico Isaac Nery (PDT), com 9,04%, o engenheiro Chico França (PL),com 5,82%, e a professora Cleonice Monteiro (REDE-PSOL), com 0,77%.



A pesquisa, sob número 05698-2024, foi realizada entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro e ouviu 700 eleitores, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3,5%.