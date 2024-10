Debate derradeiro é marcado por ausência de Bruno e ataques

Kleber Rosa (Psol) e Geraldo Júnior (MDB) foram os únicos candidatos - Foto: Valter Andrade/ Rede Bahia

O púlpito vazio destinado ao Bruno Reis (União Brasil), que busca a reeleição no próximo domingo, 6, foi o grande protagonista do último debate televisionado entre os candidatos à Prefeitura de Salvador.

Mesmo com a ausência esperada do atual prefeito, o que foi confidenciado como sendo "estratégia pensada" à reportagem de A TARDE por fontes próximas à gestão, o embate realizado pela TV Bahia na noite desta quinta, 4, orbitou em torno de críticas à sua gestão e poucas propostas apresentadas.

Presentes no evento, os candidatos Geraldo Jr. (MDB) e Kleber Rosa (PSOL) aproveitaram a falta da réplica, já que Bruno preferiu comparecer a uma caminhada no Subúrbio Ferroviário, para criticar os 4 anos da gestão e deixaram de lado os seus próprios planos de governo.

Com isso, uma dobradinha morna, e nem sempre amistosa, tomou conta dos blocos pensados para promover o debate público e tentar reverter a tendência de reeleição de Bruno que se observou durante esta campanha municipal.

Em dado momento, Kleber Rosa criticou a postura de Geraldo de evocar a todo o tempo o nome do presidente da República, Lula, e voltou a se colocar como o candidato da esquerda na capital baiana, e, se juntou-se ao coro na hora de bater no adversário, fez questão de distanciar-se do emedebista e chegou a questioná-lo sobre seu papel na gestão, já que foi aliado e presidente da Câmara municipal nos 2 primeiros anos da gestão de Reis.

Como em todos e sabatinas realizadas por aqui, inclusive em A TARDE, o sistema de transporte público de Salvador foi o principal tema. Enquanto Geraldo falou em "Requalificação", Kleber Rosa voltou a falar em "Tarifa zero".

Com apenas dois candidatos presentes, e com os dois figurando bem atrás do atual mandatário nas pesquisas de opinião e apesar do esforço do âncora, o jornalista Heraldo Pereira, o debate foi frio, sem propostas e mais focado em quem não estava lá do que em quem efetivamente estava.