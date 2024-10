Candidato a prefeito de Salvador não terá próprio voto nas eleições

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Na disputa pela cadeira da Prefeitura de Salvador, o candidato Silvano Alves (PCO), não receberá o próprio voto no próximo domingo, 6, quando acontecerão as eleições municipais. Isso porque, nesta data, o postulante estará em São Paulo.

O prefeiturável, que se diz “peão de obra”, justificou que estará ausente no processo de votação devido ao seu trabalho.

"Já não estou em Salvador há um bom tempo. [...] Estou com serviço aqui [em São Paulo] e não posso deixar para ir em Salvador para votar, então, achei mais fácil justificar”, disse à TV Bahia, nesta quinta-feira, 3. “E essa votação que vou ter aí em Salvador, essa porcentagem de voto que vou ter, no meu caso, não interfiro em nada", acrescentou.

Silvano Alves oficializou a candidatura após as convenções partidárias, encerradas no dia 5 de agosto. O PCO, contudo, não realizou ato formal para anunciar o nome do postulante, e, desde então, não divulgou nenhuma agenda de campanha.

Postulante afirmou que estará em São Paulo no próximo domingo | Foto: Divulgação

No dia 31 do mesmo mês, a Justiça Eleitoral decidiu indeferir a candidatura de Alves, devido à falta de apresentação da a documentação exigida pela legislação eleitoral. Entretanto, no site Divulgacand, a situação eleitoral dele aparece como "concorrendo".