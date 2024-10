Eleições 2024: entenda importância dos mesários durante votação

Mesários no dia de votação - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

A poucos dias para as eleições municipais, que serão decididas no próximo domingo, 6, os mesários se preparam para auxiliar na condução dos eleitores no momento de votação.

Aos 36 anos, Tatiana Barretto exercerá a função pela primeira vez. Ao Portal A TARDE, ela falou sobre as suas expectativas para a atividade.

“Eu recebi a mensagem pelo whatsapp e achei que era golpe. Mas, por sorte, no mesmo dia passou uma reportagem [na TV] sobre o assunto. Eu achei interessante participar, não sendo só eleitora, [mas] ver como o processo [funciona] de forma interna”, contou a jovem.

Para o pleito deste ano, a Bahia conta com mais de 150 mil mesários que vão contribuir para dar mais transparência ao processo eleitoral. Ao todo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), o estado possui 157.512 ajudantes, sendo as mulheres, a maioria das convocadas para a função.

O público feminino soma 109.269 (69%) do grupo que integra os mesários. Já os homens são apenas 31% da população que estará nos colégios eleitorais para exercer o posto, em números absolutos, isso representa 48.243. A cidade que lidera neste quesito é Salvador, com 24.002.

Em seguida, aparece o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, que possui 2.388 (73%) mulheres na função e 891 (27%) homens; Feira de Santana, com 5.527, sendo 3.627 (66%) feminino e 1.900 (34%) homens. Por fim, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sendo 1.147 (50%) do público feminino e 1.146 (50%) do masculino.

A soteropolitana Lívia Simões, de 41 anos, também está entre as convocadas pela Justiça Eleitoral para assumir a atividade neste sufrágio. Ela diz que encara a oportunidade como uma motivação para continuar exercendo a sua cidadania e, assim, fortalecer a democracia do país.

“Este é o segundo ano em que trabalho como mesária. A experiência anterior foi muito boa e ali eu me senti ainda mais motivada a exercer e contribuir com esse processo democrático, no momento que é tão importante para nós brasileiros. Isso [ser mesário] contribui para que cada cidadão exerça o seu direito de forma segura e organizada”, disse.

De acordo com o TRE-BA, a Bahia possui 11.291.528 milhões de eleitores aptos a irem às urnas para escolher o próximo representante do Executivo e do Legislativo municipal. O estado é o quarto maior colégio eleitoral do país, sendo a capital baiana, a cidade que possui o maior número de eleitores.

Treinamento

Para atender a demanda dos votantes, a Justiça Eleitoral realiza um treinamento exclusivo para que os mesários se sintam prontos para assumir uma zona. Entre as novidades deste ano, segundo Lívia, está a aplicação do treinamento, que para parte dos mesários, foi realizada de forma online.

“Uma das novidades deste ano é a mudança do layout do aplicativo em que os mesários realizam o curso. [Ele] foi dividido por módulos e após a finalização de cada módulo, você realizava os testes e avançava para as etapas seguintes”, afirmou Simões.

Ela atuará no Colégio Estadual Professor José Barreto De Araújo Bastos, localizado no bairro de São Caetano, em Salvador.

No município de Cícero Dantas, por sua vez, a condução do treinamento foi realizada de forma presencial. Matheus dos Santos Pires, de 27 anos, que desempenhará, pela primeira vez, a função, explicou como funcionou o processo na cidade do nordeste baiano.

“Fomos para uma reunião na Câmara de Vereadores no município, onde apresentaram todos os procedimentos e as responsabilidades que teremos. Tivemos uma palestra e uma orientação de uma representante do cartório eleitoral da região. [Além disso] tivemos contato com a urna e nos foram apresentados todos os procedimentos de forma prática”, relatou o jovem.

Na ocasião, os representantes da Justiça Eleitoral também apresentaram aos mesários como manusear as urnas eletrônicas, assim como a retirada e a devolução do equipamento.

“Nos apresentaram também o aplicativo Mesário, que tem todas essas mesmas informações que nos foram apresentadas de forma mais detalhada”, concluiu.

No domingo, ele atuará no Colégio Municipal Dr. Dantas Júnior, no distrito de Caxias.

Mesários verificando as urnas | Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Quem pode ser mesária ou mesário?



Eleitoras e eleitores maiores de 18 anos, em situação regular com a Justiça Eleitoral, podem receber uma convocação para trabalharem como mesárias e mesários ou podem se voluntariar.

Para checar se está em dia com a Justiça Eleitoral, basta consultar o sistema Situação Eleitoral.

Saiba como se voluntariar

A Justiça Eleitoral mantém uma página exclusiva dedicada aos mesários: no Canal do Mesário, é possível conferir um passo a passo sobre como se inscrever, além de tirar todas as dúvidas sobre as funções a serem desempenhadas no dia da eleição.

Ao entrar na aba para se voluntariar, você será encaminhado para realizar o cadastro na página do respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo e-Título.

Após se inscrever, seu nome entrará para uma lista e, quando houver necessidade, a zona eleitoral fará a convocação. O cadastro para ser mesário voluntário é permanente, mas, neste ano, as nomeações acontecem entre julho e agosto, com eventuais substituições até outubro.

Quem não pode se voluntariar para a função?

Candidatas, candidatos e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, cônjuges;

Integrantes de diretórios de partidos políticos ou federação que exerçam função executiva;

Agentes policiais;

Ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo;

Pertencentes ao serviço eleitoral.