Saiba quais documentos são necessários para votar

Na hora de exercer o seu direito de voto, é fundamental estar preparado. Para garantir uma votação tranquila e sem imprevistos, a Justiça Eleitoral lista os documentos oficiais com foto que são aceitos no dia da votação.



Documentos aceitos

- e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS;

- carteira de identidade,

- passaporte;

- carteira profissional emitida por entidade de classe reconhecida por lei;

- certificado de reservista;

- carteira de trabalho (somente a versão física);

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

É importante lembrar que, mesmo que você tenha o seu título de eleitor, ele não é obrigatório para votar. O essencial é apresentar um dos documentos acima.