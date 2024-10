BRT de Salvador completa 2 anos com plano de expansão e novos trechos

Atualmente, o BRT Salvador conta com quatro linhas - Foto: Bruno Concha/Secom

O sistema de Transporte Rápido por Ônibus (BRT) de Salvador completou dois anos na última segunda-feira, 30, contabilizando mais de 18 milhões de passageiros transportados. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, o secretário municipal de mobilidade, Fabrizzio Müller, destacou os avanços e revelou que futuras expansões do modal estão sendo planejadas.

De acordo com Müller, os números de usuários do BRT têm superado as expectativas. “Em agosto, foram transportados cerca de um milhão e meio de passageiros, o que representa aproximadamente 65 mil usuários por dia. Esse número é extremamente significativo. Certamente, quando tivermos todas as linhas, superaremos as expectativas iniciais”, afirmou.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), esse aumento representa um crescimento de 107% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Agosto de 2024 foi o mês em que o sistema alcançou o maior número de passageiros transportados desde o início da operação, em 30 de setembro de 2022. Ao todo, o modal transportou, até o final de agosto deste ano, 18.314.432 pessoas.

Expansão das Linhas



Atualmente, o BRT Salvador conta com quatro linhas: B1 - Estação Rodoviária x Estação Pituba, B2 - Estação Rodoviária x Praça Nossa Senhora da Luz, B3 - Estação Rodoviária x Pituba (via Paulo VI) e B4 - Estação Lapa x Estação Pituba. Conforme a Semob, até dezembro deste ano, outras duas linhas devem entrar em operação: B5 – Estação Rodoviária x Estação da Lapa e B6 – Estação da Lapa x Aeroporto.

Müller revelou que a adesão dos soteropolitanos é crescente e que uma das grandes vantagens do BRT é sua flexibilidade para expandir as linhas. O projeto atual prevê que a linha B3 seja ampliada até a Amaralina, retornando pela orla até a Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba.



“O BRT pode ter linhas expandidas, mas sempre em vias exclusivas. Quando sai da via exclusiva, entra em uma faixa prioritária. A gente tem um plano operacional do BRT, com todas as linhas mapeadas e essa linha sempre foi uma linha expandida. Então, essa talvez seja uma das grandes flexibilidades que o BRT nos traz”, explicou o secretário.

Novos Trechos



Atualmente, o BRT opera com quatro linhas, com previsão de inauguração das linhas B5 e B6 ainda este ano. A linha B5, por exemplo, permitirá que os passageiros da Pituba e Pedrinhas cheguem diretamente à rodoviária, eliminando a necessidade de transbordos.

Müller também mencionou a construção de uma nova estação na Praça Nossa Senhora da Luz, onde hoje existe um ponto de ônibus convencional, para atender a crescente demanda. “Vimos que a Praça tem uma demanda enorme que não estava projetada. Então, a gente vai construir uma estação ali para atender essa população”, afirmou.

Além disso, há estudos avançados para um novo trecho do BRT na Cidade Baixa, que atenderia a região da Calçada, passando pela Barros Reis, San Martins e Avenida Luís Eduardo Magalhães, até a estação Rodoviária. “Esses trechos atendem à necessidade de um transporte de média e alta capacidade, como o BRT. Precisamos estudar essas demandas”, concluiu o secretário.

Investimento



Em relação ao investimento total para a implantação do modal, Müller destacou que o projeto de infraestrutura foi realizado com um custo de aproximadamente R$ 454 milhões. Ele detalhou que o trecho 1 custou R$ 212 milhões, o trecho 2 R$ 203 milhões e o trecho 3, que liga Itaigara à Pituba, R$ 37 milhões.

O secretário enfatizou que os investimentos agora são de responsabilidade das concessionárias de ônibus, que devem investir cerca de 70 milhões em frota para o BRT neste ano. "O que fazemos é o pagamento do custeio para a manutenção das estações, mas o investimento em obra já foi finalizado", acrescentou.