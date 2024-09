No Sertão, Jerônimo inaugura obras e sanciona Lei da Agroecologia

Foram entregues a reforma do Mercado Municipal com 51 boxes e 60 barracas de feira livre - Foto: Divulgação | Gov BA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou, neste sábado, 24, da IV Feira Territorial da Agricultura Familiar, na cidade de Cícero Dantas, no nordeste do Estado, promovida pela Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido (Arcas) com mais de 200 expositores.

O evento teve como objetivo incentivar a produção de alimentos agroecológicos e a garantia da segurança alimentar de homens e mulheres do campo. Recebido com um café da manhã na sede da Pastoral Rural, o governador autorizou a publicação da Lei Estadual n° 14.564, de 16/05/2023, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Peapo), que será publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia (D.O) na terça-feira (27).

“Quando colocamos alimentos da agroecologia no prato, estamos fortalecendo a agricultura familiar e incentivando a pesquisa e educação rural. Esse foi o meu primeiro Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa (Alba), que criou condições para que a agroecologia fosse debatida. O objetivo da Peapo, construída por agricultores, organizações e movimentos sociais, é promover mais qualidade de vida para a população das cidades e do campo por meio da oferta de água de qualidade, consumo de alimentos saudáveis e uso sustentável de recursos naturais na perspectiva da segurança alimentar e nutricional”, detalhou Jerônimo.

No âmbito da segurança nutricional, o coordenador do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, enfatizou que a lei vai permitir o diálogo entre a agroecologia e o programa. “Esse processo vai nos permitir ter mais orçamento, mais ações e projetos, que de certa forma vão ajudar na construção do país. Significa uma sociedade com comida saudável no prato, com produção de alimentos, geração de trabalho e renda”, pontuou.

Mais estrutura

Ainda como parte das ações, foram entregues a reforma do Mercado Municipal com 51 boxes e 60 barracas de feira livre, além de unidades de beneficiamento de frutas, de mandioca e entreposto de mel para distritos. O investimento total foi de R$ 6 milhões.

A Pastoral Rural ainda ganhou 90 barracas de feira livre, tratores com implementos e equipamentos agrícolas e kits para apicultura. A Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Mundo Novo, em Tucano, recebeu um caminhão pipa.

Outros atos

Obras de pavimentação foram entregues em 24 km do trecho que compreende a BR-110 ao distrito de Caxias e na BA-220, entre Cícero Dantas e São João da Fortaleza. Foram investidos R$ 56 milhões. A cidade também recebeu pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Mangueira e Bela Vista. Ainda foi assinada uma ordem de serviço para a pavimentação da travessia urbana do município, na ordem de R$ 5,2 milhões.