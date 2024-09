Jerônimo investirá R$ 4,2 milhões na limpeza da Lagoa Grande, em Feira

A Lagoa Grande já chegou a ser responsável pelo abastecimento de Feira de Santana - Foto: Divulgação

O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) deve investir, nos próximos meses, pouco mais de R$ 4,2 milhões para manutenção, conservação e limpeza da Lagoa Grande, em Feira de Santana. Com o menor preço apresentado, a empresa MJF Serviços Técnicos Ltda. foi declarada a vencedora da licitação e convocada para assinar contrato nos próximos dias.

Pelo valor combinado, a contratada ficará responsável pelos serviços de engenharia necessários à manutenção, conservação e limpeza do local, além do fornecimento de mão de obra e de materiais inerentes ao objeto do contrato.

O resultado da licitação foi assinado nesta sexta-feira, 23, pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), José Trindade (PSB).

Importância do local

A Lagoa Grande, famosa pela presença de jacarés, já chegou a ser responsável pelo abastecimento de água em Feira de Santana, entre 1957 e 1970. Com o tempo, porém, acabou sendo degradada e poluída, devido à ocupação desordenada em seu entorno, sem esgotamento sanitário.

A situação começou a mudar nas últimas duas décadas, a partir de intervenções realizadas pelo governo do estado, através da Conder. Em 2007, com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), foi iniciado um processo de requalificação urbanística da Lagoa Grande, com a construção de unidades habitacionais, execução de obras de macrodrenagem no entorno da lagoa e o esgotamento sanitário na bacia de contribuição.

Além disso, desde 2017, a Conder tem realizado a manutenção, a conservação e a limpeza da Lagoa Grande e de seu entorno, o que tem possibilitado o local como um espaço de lazer para a população da região.

Com o encerramento do último contrato que garantia os serviços na região, a Conder então iniciou um novo processo de contratação, com a licitação que teve seu resultado homologado nesta sexta.