Jerônimo culpa Zé Ronaldo por gestão de Colbert: “Dá vergonha”

Governador fez duras críticas a Zé Ronaldo e a Colbert Martins - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez duras críticas, na manhã desta terça-feira, 20, tanto ao prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), quanto ao ex-prefeito e atual candidato à prefeitura do município Zé Ronaldo (União Brasil).

Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ex-morador da cidade e apoiador da candidatura de Zé Neto (PT), Jerônimo disse ter vergonha de como a gestão de Colbert deixou o município e responsabilizou Zé Ronaldo pela situação, lembrando que o atual prefeito foi apoiado pelo candidato do União Brasil.

“O ex-prefeito [Zé Ronaldo] foi quem indicou o atual prefeito [Colbert]. Eu não vou fazer debate, quem vai fazer é Zé Neto. Mas eu estou questionando, inclusive a vocês da imprensa, se ele concorda com o que está sendo feito com a gestão de Feira de Santana. Sobre a saúde: hospital municipal, maternidade, UPA, UBS, ele concorda com o que está sendo feito? Ele concorda com a forma que está sendo administrada a limpeza pública?”, indagou Jerônimo.

“Na semana passada, eu estava em Feira e apontei lugares que eu fui e que dá vergonha. A [Avenida] Presidente Dutra, para quem vai para Conquista, corta Feira de Santana. E ali, na chegada, onde tem os Capuchinhos, naquela antiga [boate] Abóbora, é de dar vergonha aquilo ali, de mato no meio da cidade. Ele concorda com isso? Se não concorda, por que ele indicou?”, continuou o governador.

Jerônimo lembrou que, além de Colbert Martins, Zé Ronaldo também já apoiou outros líderes políticos em Feira de Santana que também não tiveram boas avaliações públicas, como o ex-prefeito Tarcízio Pimenta (DEM, atual União Brasil).

“Ele já indicou dois ou três prefeitos e eles acabaram com a imagem de Feira. E agora ele volta como se não tivesse nada a ver com isso? Ele diz que não tem nada a ver com Colbert. Como não tem? Quem indicou Colbert? Quem bancou Colbert? Olha os secretários do município: quantos ele tem indicação?”, questionou Jerônimo, que defendeu a eleição de Zé Neto para prefeito.

Colbert foi vice na chapa de Zé Ronaldo em 2016 e assumiu a prefeitura em 2018, sendo reeleito em 2020 com o apoio do ex-prefeito | Foto: Divulgação

“Nós precisamos dialogar com a comunidade, para que a comunidade entenda. Nós estamos com um projeto novo, com Zé Neto. Todo mundo sabe do amor de Zé Neto por Feira de Santana. E eu espero que, no debate, nos programas de televisão, as pessoas compreendam isso”, acrescentou o gestor estadual.



Para Jerônimo, um dos principais problemas de Feira de Santana é a falta de parceria da prefeitura com as gestões estadual e federal, ambas sob o comando do PT. Apesar disso, o governador lembrou que o governo da Bahia assume o Ensino Fundamental de 18 mil estudantes feirenses, mesmo sendo essa uma responsabilidade da gestão municipal de Colbert.

“Feira de Santana está isolada. O atual prefeito acha que pode fazer tudo sozinho e fica de longe, reclamando. Nesta semana, ele reclamou do aeroporto. Eu estou fazendo o meu dever. Já está tudo pronto para a gente poder licitar a última etapa do aeroporto. Mas ele poderia fazer a parte dele”, apontou o petista.

“Em Feira de Santana, nós temos 18 mil estudantes — nem todos os municípios da Bahia têm essa população — que estão cursando o chamado primeiro grau em uma escola do Estado, porque o Município não oferta. O que o atual candidato [Zé Ronaldo] tem a dizer sobre isso? Foi da época dele. Então, o Estado está executando um orçamento para garantir que 18 mil estudantes em Feira de Santana, que não têm oferta do Ensino Fundamental, e que a gente está pagando a conta. Eu já disse: não precisa o Ministério Público obrigar. Eu sei o meu lugar. Esses meninos não vão ficar sem escola. Mas é obrigação do Município”, concluiu Jerônimo.