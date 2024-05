Jerônimo lista obras em Feira de Santana e fala em “honrar” a cidade | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) prometeu, nesta segunda-feira, 22, uma nova ida a Feira de Santana no próximo mês, para fiscalizar as obras do Centro de Convenções da cidade, empreendimento de R$ 56 milhões totalmente custeado pelo governo da Bahia e que é um antigo anseio da população.

Além disso, a expectativa do gestor estadual é de anunciar oficialmente novos investimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), como o segundo CEB (Centro de Educação Básica) e uma espécie de outro Centro de Convenções, só que no campus universitário.

“Eu voltarei [a Feira de Santana], espero que logo em maio, início de maio, para fiscalizar as obras do Centro de Convenções. Fechando a licitação dos investimentos em Educação lá, nós contabilizamos mais uma escola: o CEB [Centro de Educação Básica] para a UEFS, que é um espaço de oferta de educação para os filhos dos estudantes, mas também é um laboratório onde se faz residência pedagógica, de licenciatura, e o Centro de Convenções, podemos dizer assim, que tem dentro da Universidade”, contou o governador.

Jerônimo também listou o investimento em um novo complexo de prédios relacionados à Segurança Pública, com nova delegacia, pelotão da Polícia Militar e uma sede para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“Teremos um complexo de segurança pública, talvez um dos maiores do Norte e Nordeste, com delegacia, com pelotão, com DPT. Ainda tem escolas para entregar: a Escola Ana Angélica, ali no Derba, na saída para Serrinha, pronta para entregar. E tem a duplicação do anel de contorno, que é com o governo Lula, da estrada que liga Feira de Santana à BR-101, ligando ao Tomba, passando ali pelo Feira VII. Então tem muitas agendas. Por isso que a avaliação acaba sendo positiva”, apontou Jerônimo.

O governador, que é professor da UEFS e já morou na cidade, assumiu o compromisso de que vai continuar trabalhando para atender às necessidades da população de Feira de Santana.

“É trabalho e Feira de Santana pode confiar, que eu me esforçarei bastante para honrar o segundo município do estado da Bahia em população”, concluiu.