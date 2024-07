Colbert recebe 'chuva de vaias' em evento com Lula; ASSISTA

Convidado para participar, Colbert foi vaiado durante boa parte do ato - Foto: Reprodução | A TARDE

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), recebeu uma 'chuva de vaias' durante evento realizado na manhã desta segunda-feira, 1º, que marca a passagem do presidente Lula (PT) na cidade baiana. Junto com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o chefe do Poder Executivo brasileiro anunciou investimentos para o estado.

Convidado para participar, Colbert foi vaiado durante boa parte do ato. Diversas pessoas presentes no local entoaram gritos de "Fora, Colbert". O mandatário feirense até tentou subir no pulpito para discursar, mas as vaias do público impediram a ponto de que Lula precisou intervir e pedir compreensão.

Companheiros, queria pedir para vocês a compreensão de que esse é um ato envolvendo o governo federal e o estadual, e todas as pessoas que estão aqui foram convidadas. É muito desagradável a gente convidar uma autoridade municipal e depois tratá-la com vaias, não tem porquê fazer isso. O prefeito não está aqui porque ele quer, ele está porque convidamos e queremos que ele seja respeitado na fala dele Lula - presidente da República

Lula segue com sua fala e diz precisa tratar bem aliados e opositores: "Se for assim, eu não vou frequentar nenhum evento convocado por um governador de oposição. Importante que a gente saiba desejar aos outros aquilo que a gente quer para a gente. Nós queremos ser bem tratados".



Em Feira de Santana, Lula e Jerônimo fazem a a entrega da duplicação do lote 6 da BR-116, e demais investimentos do Ministério dos Transportes. Além disso, será autorizada a contratação de empreendimentos habitacionais da nova seleção do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Serão, ao todo, 1.075 unidades habitacionais no município.

