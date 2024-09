TSE alerta para atualização do e-título

TSE atenta para atualização do e-título - Foto: Neddermeyer/ Fotos Públicas

Nesta última quinta-feira, 5, a ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incentivou a atualização do e-Título. Em aviso prévio de menos de 30 dias antes do início do primeiro turno das eleições, a ministra reforçou aos eleitores que não deixem essa atualização para os últimos dias.

O TSE recomenda que os eleitores baixem o aplicativo com antecedência para evitar "eventuais filas virtuais" nos dias que antecedem as eleições, quando o volume de acessos simultâneos pode afetar a qualidade da conexão.

Leia mais:

>> Bahia tem 429 candidaturas indeferidas pelo TSE

>> Penalidades Boca de urna

>> Bahia apresenta redução em candidaturas indígenas

Com objetivo de garantir tranquilidade e facilidade ao participar do pleito, o procedimento de atualização do aplicativo está disponível nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, para ter a versão mais recente disponível.

Em nota, o TSE anunciou que a atualização mais recente do aplicativo, realizada em 1º de setembro, introduziu melhorias na identificação por biometria e na consulta ao local de votação, além de ajustes para aprimorar o desempenho geral.

Em comunicado, o tribunal destacou que, para votar, é necessário apresentar apenas um documento oficial com foto. Para aqueles que optarem por se identificar apenas com o e-Título, é preciso que o perfil no aplicativo tenha uma foto, o que só pode ser feito através do cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral.

Lançado no final de 2017, o e-Título oferece a via digital do título de eleitor e acesso rápido a informações da Justiça Eleitoral. O aplicativo permite consultar o local de votação, emitir certidões, justificar ausências, pagar multas, autenticar documentos e se inscrever como mesário voluntário.