Eleições: Mais de 700 mil baianos não realizaram cadastramento biométrico

Primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Mais de 700 mil baianos ainda não realizaram o cadastramento biométrico. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 748,6 mil eleitores estão sem biometria no estado, o que equivale a 6,63% dos baianos aptos a votar. No entanto, o prazo para o cadastramento já encerrou.

A Bahia é o terceiro estado do Nordeste com o maior número de eleitores sem biometria, à frente apenas dos estados de Pernambuco e Maranhão. O primeiro tem mais de 1 milhão de eleitores sem cadastro biométrico, o que representa 17,7% da população apta a votar. O segundo, no entanto, possui menos eleitores sem biometria, 381,2 mil. Esse número representa 7,36% dos eleitores maranhenses.

No âmbito estadual, cinco municípios lideram a lista de cidades com o maior número de eleitores sem biometria. São eles: Simões Filho, com 11,39 mil pessoas, equivalente a 12,85% da população apta a votar; Teixeira de Freitas, 12,5 mil, o que representa 11,93% dos eleitores; Lauro de Freitas, 16,85 mil, 10,47%; Paulo Afonso, 8,27 mil, 9,99%; e, por fim, Itabuna, com 13,59 mil eleitores sem biometria, o equivalente a 9,59% dos eleitores itabunenses.

Em todo o país, 155,91 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Desse número, 129,19 milhões realizaram o cadastro biométrico, o que representa 82,87% do eleitorado. Estão sem biometria 26,71 milhões de eleitores – isso representa 17,13% dos aptos a votar.

Iniciativa da Justiça Eleitoral para reduzir a intervenção humana no processo de votação, o cadastro biométrico foi implementado em 2008, com o objetivo de tornar o processo eleitoral mais seguro. Além de ser essencial para a modernização do sistema e a segurança na identificação do eleitor, o cadastramento também ajuda a diminuir as filas no dia de votar.

O cadastro biométrico é um serviço eleitoral obrigatório e gratuito. A coleta é feita apenas em atendimentos presenciais. Os eleitores devem realizar esse cadastramento no cartório eleitoral responsável por seus títulos e solicitar o serviço. O atendimento pode ser feito pela internet, utilizando os serviços de autoatendimento da Justiça Eleitoral.

Neste ano, não será mais possível fazer o cadastro para as eleições de 2024. Isso porque a data-limite para a coleta foi até 8 de maio. De acordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), o cadastro eleitoral se encerra dentro dos 150 dias anteriores à data da votação. A eleição municipal deste ano está prevista para 6 de outubro.

Os eleitores que não realizaram o cadastramento biométrico poderão votar normalmente nas eleições municipais deste ano. Basta apresentar um documento oficial com foto: carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte ou certificado de reservista.

Para saber se o município fez a revisão do eleitorado, basta consultar o título no site do TSE.