Faltam 6 dias: confira se houve mudança no seu local de votação

A Justiça Eleitoral pode realizar mudanças devido a obras ou desativação de prédios anteriormente utilizados, como escolas e associações - Foto: Divulgação | Justiça Eleitoral

Faltando apenas 6 dias para as Eleições Municipais de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) orienta os eleitores a verificarem antecipadamente o local de votação, uma vez que houve alterações em alguns municípios.

A Justiça Eleitoral pode realizar mudanças devido a obras ou desativação de prédios anteriormente utilizados, como escolas e associações.

Além disso, essas alterações podem ser solicitadas pelos próprios eleitores, como no caso da transferência temporária de seção, destinada a pessoas com deficiência, agentes de segurança, mesários, indígenas, quilombolas e outros grupos.



Como conferir seu local de votação:



NAVE – Atendimento Virtual ao Eleitor: Fale com o Chatbot Maia pelo site do TRE-BA, WhatsApp (71 3373-7000) ou Telegram (@MaiaTREbot).

Aplicativo e-Título: Consulte seu local de votação na tela inicial do app. Ele também mostra a zona e a seção eleitoral e oferece navegação via GPS.

No Portal do TRE-BA, clique em "Autoatendimento do Eleitor", depois em "Título Eleitoral" e, em seguida, "Onde votar". Informe os dados solicitados.