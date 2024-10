Bolsonarista e petista lideram doações de campanha à reeleição na CMS

No próximo domingo, dia 6, Salvador conhecerá os nomes que cunprirão um novo mandato na Câmara Municipal - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Um bolsonarista e uma petista lideram as doações de campanha para a reeleição na Câmara Municipal de Salvador (CMS). De acordo com os dados do site de Divulgação de Contas (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre Aleluia (PL) e Marta Rodrigues (PT) foram os vereadores que mais arrecadaram durante a campanha neste ano, até o momento.

O bolsonarista aparece no topo da arrecadação, com R$ 601 mil. Deste total, R$ 500 mil foram aportados pelo empresário Luiz Lopes Mendonça Filho, presidente do Grupo LM, que possui as empresas LM Transportes, Bravo Caminhões e Ônibus e a Santo Antônio Patrimonial em seu leque. Mendonça é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como Aleluia.

Já a segunda colocação é ocupada por Marta Rodrigues (PT). A irmã do governador Jerônimo Rodrigues acumulou receita de R$ 598 mil, sendo que a maior parte, R$ 312 mil, vieram da direção nacional do Partido dos Trabalhadores.



Completam a lista dos cinco maiores arrecadadores os edis Hélio Ferreira (PCdoB) com R$ 483 mil, Ireuda Silva (Republicanos) com R$ 475 mil e Daniel Alves (PSDB) com o total de R$ 418 mil.

Despesas

Quando o assunto é despesa, os dois primeiros no ranking declararam uma quantia maior de despesa do que de receita. Duda Sanches (União Brasil) registrou gastos de R$ 489 mil e doações de R$ 371 mil. Já Sidininho (PP) afirmou ter gasto até o momento R$ 363 mil contra ganhos de R$ 200 mil .

Os outros candidatos que mais gastaram são: Hélio Ferreira com R$ 356 mil; Marta Rodrigues com R$ 347 mil e Alexandre Aleluia com R$ 339 mil.

Vale lembrar que o limite de gastos para os candidatos ao legislativo soteropolitano é de R$ 586 mil.

Candidatos e partidos têm até 5 de novembro para encaminhar à Justiça Eleitoral as prestações de contas eleitorais referentes ao 1º turno.