AtlasIntel: Eduardo Paes lidera no RJ e pode vencer no primeiro turno

O prefeito Eduardo Paes (PSD) permanece na liderança das intenções de voto para a prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com o levantamento AtlasIntel divulgado nesta segunda-feira, 30. Na pesquisa, o candidato à reeleição tem 49% da preferência dos eleitores, mesmo número da semana anterior.

Alexandre Ramagem (PL) permanece na segunda colocação, com 32.1% das intenções de voto, seguido por Tarcísio Motta (Psol), que tem 8.1%. Carol Sponza (Novo) tem 3%, Cyro Garcia (PSTU) aparece com 1.4%. Marcelo Queiroz (PP) tem 1.3%, mesma porcetagem de Rodrigo Amorim (União Brasil). Juliete Pantoja (UP) tem 0.8%.

Outros 2% responderam que não sabem em quem votar, enquanto 1.1% disse votar branco ou nulo.

Nos votos válidos, quando são eliminados brancos e nulos, Eduardo Paes aparece com 50.5%, o que garantiria vitória no primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6. Alexandre Ramagem tem 33.1%, e Tarcísio Motta aparece com 8.3%. Cyro Garcia tem 1.4%, empatado com Marcelo Queiroz.

A pesquisa entrevistou 1.633, via recrutamento aleatório digital, entre os dias 24 e 29 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado sob o número RJ-00739/2024 na Justiça Eleitoral.