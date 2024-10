AtlasIntel: Boulos mantém liderança e Marçal cresce rumo ao 2º turno

De acordo com o levantamento, o psolista cresceu menos de 1% em relação à última pesquisa. - Foto: Divulgação | Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados | Reprodução

A nova rodada da pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo, divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta o candidato Guilherme Boulos (PSOL), à frente com 29,4% das intenções de voto, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 25,4% e Ricardo Nunes (MDB), com 22,9%. Tabata Amaral (PSB) pontuou apenas 11%.

| Foto: Atlasintel

De acordo com o levantamento, o psolista cresceu menos de 1% em relação à última pesquisa. Na série temporal, Boulos havia pontuado 28,3% no último dia 22, enquanto Marçal cresceu 5pp, saindo de 20,9% para 25,4%. Ricardo Nunes também cresceu, 2pp, de 20% para 22,9%.

| Foto: Atlasintel

Leia também:

>> BH pode ter 2º turno e nome para disputa com Bruno segue indefinido

Em relação aos votos válidos, Boulos mantém a liderança, chegando a 30,1%, contra 26% de Marçal e 23,5% de Nunes.



Num eventual segundo turno, Boulos venceria Marçal por 48% a 40%. Se a disputa fosse com Nunes, o candidato do PSOL perderia por 48% a 37%. O cenário entre Marçal e Nunes seria, conforme a pesquisa, 46% a 30% para o emedebista. Marçal perderia a disputa em segundo turno também para Tabata Amaral, por 56% a 38%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.



Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.



No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.