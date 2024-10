Na reta final da campanha, Kleber Rosa recebe apoio de nomes do PT

Novidade foi anunciada na quarta-feira, 2 - Foto: Erlan Souza | Assessoria Kleber Rosa (Psol)

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (Psol), conquistou apoio do movimento negro, incluindo a adesão de filiados do Partido dos Trabalhadores (PT), sigla que afiança a candidatura de Geraldo Jr. (MDB). Os novos apoios foram firmados durante plenária, com a participação do prefeiturável, na quarta-feira, 2.

O secretário de comunicação da executiva do PT, Jucimar Brito, descreveu a sigla como "livre" e afirmou que os militantes têm "opiniões próprias”. Segundo ele, a decisão de apoiar a candidatura de Kleber acontece após a análise da trajetória política do psolista durante reuniões internas.

“O PT é um partido livre e nós militantes somos livres. Essa será a nossa contribuição para uma cidade mais negra e mais popular. A candidatura de Kleber representa nossa cidade. Afinal de contas, nossos maiores adversários continuam sendo o racismo, a fome e a desigualdade social”, disse o ativista do movimento negro.



Raimundo Bujão, que também compõe a militância do PT, disse que Kleber é um candidato “legítimo” do movimento negro na disputa ao Palácio Thomé de Souza.



“Estamos fechados com Kleber, pois possui uma história de vida em prol da implementação das ações afirmativas na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e na luta contra a exclusão social em nossa cidade”, disse o petista.

Durante a plenária, o postulante agradeceu o apoio das lideranças e falou sobre o início da sua trajetória política.

“O objetivo da nossa candidatura não é apenas para demarcar posição. Temos um projeto de cidade que não abrimos mão. Me enche de muita alegria receber o apoio de todas as lideranças que estão hoje aqui. São lideranças históricas do movimento negro e do PT da nossa cidade. Essa é a minha história. Me forjei na luta racial. Essa é a minha ancestralidade”, celebrou o prefeiturável.