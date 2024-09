Em meio às mudanças climáticas, Kleber promete fortalecer Defesa Civil

Kleber Rosa é o terceiro entrevistado na sabatina - Foto: Reprodução | YouTube A TARDE Play

Em meio aos desastres ambientais que vem acontecendo no país, o candidato a prefeito de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), defendeu como uma das medidas para mitigar os efeitos climáticos o fortalecimento da Defesa Civil da cidade (Codesal). Caso eleito, ele prometeu abrir novos concursos para aumentar o efetivo da autarquia.

“Nós precisamos pensar essa questão em duas frentes: primeiro, o imediato. Nós precisamos preparar a nossa Defesa Civil, criarmos concursos, para ter uma defesa civil de fato preparada”, iniciou o psolista, na noite desta terça-feira, 19.

O terceiro entrevistado da sabatina do A TARDE Eleições também diz acreditar que a regularização fundiária é um dos passos para garantir o desenvolvimento urbano da cidade, como uma forma de reduzir as tragédias que são geradas com as mudanças climáticas, a exemplo das chuvas torrenciais.



“Nós precisamos fazer uma regularização fundiária e o replanejamento urbano para garantir uma moradia digna e segura à nossa população. Então, a gente não tem que esperar as casas desabarem para a gente garantir o auxílio aluguel ou oferecer abrigo ou um novo conjunto habitacional para as pessoas que perderam as suas casas”, afirmou Kleber.

Na oportunidade, ele ainda criticou a falta de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que deve ser apresentado pelo atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), à Câmara Municipal da cidade (CMS).

“Por força de lei, o PDDU era para ter passado por essa revisão no ano de 2023, e o prefeito Bruno Reis não fez. Desrespeito a lei e não fez a revisão. E hoje, a gente sofre com as ameaças de construção dos espigões. [...]. [Precisamos] fazer a revisão do PDDU pensando no meio ambiente e não nos interesses privados”, disse.

