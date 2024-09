Acompanhe ao vivo sabatina com o candidato Kleber Rosa

Kleber Rosa é o terceiro convidado das rodadas de conversa - Foto: Arte | AG. A TARDE

O candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), é o terceiro entrevistado da sabatina com os prefeituráveis, realizada pelo A TARDE Eleições, na noite desta quinta-feira, 19, às 19h.

A rodada de conversa foi aberta na última terça, 17, com a participação do prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil). Em seguida, o entrevistado da vez foi Geraldo Jr. (MDB). As entrevistas serão encerradas na sexta, 20, com o candidato Giovanni Damico (PCB).

A sabatina será exibida em transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais do Grupo A TARDE.



Assista ao vivo