"Eu sou o oposto do meu adversário", dispara Bruno Reis

O prefeito e candidato à reeleição em Salvador, Bruno Reis (União), criticou nesta terça-feira (17) as mudanças de posição política de seu opositor, Geraldo Jr. (MDB). Reis afirmou que o emedebista escolhe seus aliados "por conveniência", relembrando sua proximidade e posterior afastamento do ex-prefeito João Henrique (PL).

"Eu sou o oposto do meu adversário, completamente diferente dele em tudo. Quero lembrar que Geraldo era suplente de vereador, e João Henrique o fez vereador. Na sua primeira campanha, em 2012, depois de assumir como suplente, ele fazia campanha com foto ao lado de João Henrique e Tatiana Paraíso. Ele dizia que foi responsável pelo casamento dos dois, que era como um filho para João Henrique. O ex-prefeito entregou todo o seu espólio político para Geraldo, e, quando o mandato de João Henrique acabou, ele nunca mais atendeu uma ligação do ex-prefeito", criticou Bruno Reis, durante entrevista no A TARDE Eleições.

Reis também relembrou que Geraldo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Salvador de forma antecipada, com o apoio dele e do ex-prefeito ACM Neto (União). No entanto, posteriormente, Geraldo rompeu com eles e concorreu como vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).

"ACM Neto era o cara com quem ele falava duas, três vezes por dia, com quem se comunicava até pelo olhar. Quando ACM Neto saiu da prefeitura, Bruno Reis passou a ser o conselheiro da vida dele. Depois surgiu uma oportunidade, e não adianta dizer que foi porque as pesquisas estavam em baixa. Não foi isso. Ele era presidente da Câmara, enrolou todo mundo no dia 29 de março para fazer sua reeleição, e no dia 30 pulou para ser vice na chapa do outro lado. Inclusive, no dia 29, ele se elegeu presidente da Câmara com o meu apoio e o de ACM Neto, mentindo para nós", alegou o prefeito.

Bruno também desmentiu a alegação de que ele e ACM Neto teriam orientado Geraldo Jr. a apoiar Bolsonaro em 2018. A declaração foi dada pelo emedebista durante o programa Isso é Bahia, da A TARDE FM.

"Mais uma mentira de Geraldo. A história dele está aí para quem quiser ver. Ele foi a um evento com os filhos de Bolsonaro, fez discurso e se dizia amigo pessoal. Foi também a pedido de Bruno e ACM Neto?", questionou Bruno Reis.

