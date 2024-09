Bruno Reis promete 'renaturalizar' rio Camarajipe, caso seja eleito

Candidato à reeleição foi o primeiro entrevistado do A TARDE Eleições - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), prometeu nesta terça-feira, 17, iniciar o processo de renaturalização do rio Camarajipe, considerado o maior rio brasileiro, caso seja eleito. Atualmente, as águas foram transformadas em um esgoto sanitário que percorre a capital baiana.

“A renaturalização do Camarajipe se assemelha com o que estamos fazendo no Mané Dendê lá no Subúrbio, que havia virado esgoto, porque não tinha saneamento e nós fizemos todo o esgotamento sanitário”, iniciou Reis, em entrevista ao A TARDE Eleições, na sede do jornal, na capital.

A promessa, que consta no plano de governo do postulante, já enfrenta o primeiro problema, no que se refere à concessão. Reis insinuou que, caso saia vitorioso das urnas no dia 6 de outubro, não deve procurar a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para dar andamento à intervenção.

“Nós vamos decidir que caminho vamos fazer em relação à concessão do esgotamento sanitário e do saneamento de água da cidade. Este contrato está vencido com a Embasa, que presta um serviço de péssima qualidade. Aliás, um desserviço”, afirmou. “Qual seja o caminho que a gente vai seguir, os recursos provenientes dessa concessão vão permitir que o rio seja renaturalizado”, acrescentou.

Com a renaturalização, segundo Bruno Reis, a futura gestão planeja “urbanizar todo o seu entorno, transformando em um parque linear, construindo áreas de lazer e ciclovias”.

