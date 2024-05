Rio Camarajipe em Salvador deve receber projeto de revitalização | A TARDE

O Secretário de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, Ivan Euler, antecipou, na manhã desta quinta-feira, 16, que a Prefeitura de Salvador realizará um projeto, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para revitalizar o Rio Camarajipe, localizado na capital baiana.

“Estamos com um projeto dentro do BID, que também financiou o Mané Dendê, e estamos com a proposta exatamente para Rio Camarajipe, revitalizar todo esse Rio”, detalhou, durante entrevista no Sala A TARDE, no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece nos dias 16 e 17 de maio, no Wish Hotel da Bahia.

“Salvador tem muitos rios, mas os rios não têm condições de balneabilidade, de lazer, a população praticamente não utiliza o rio como forma de lazer.”

Parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para revitalizar o Rio Camarajipe | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Ivan citou a maior dificuldade da recuperação dos rios, “Os esgotos vão para os rios, que já é um problema da Embasa, que teria que tentar tirar o máximo de esgoto, isso não acontece principalmente nos bairros mais adensados”, declarou.



Além dos problemas nas correntes, Ivan alertou sobre o risco próximo de escassez na capital baiana.

“Quando falando fizemos o nosso plano de ação climática, realmente os estudos indicaram a diminuição da quantidade de chuva em Salvador, nós vamos ter menos chuvas, só que quando acontecer vai em pouco espaço de tempo, então teremos um problema, provável de escassez de água, de pouca água nos rios, nas lagoas”, disse.

Publicações relacionadas