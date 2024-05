Congresso Direito e Sustentabilidade começa; Sala A TARDE traz debates | A TARDE

Painéis, debates de alto nível e muita informação vão permear a “Sala A TARDE”, um espaço para a difusão de conhecimento do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17, respectivamente. Confira a programação atualizada abaixo.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.



Leia também:

>>> Isso é Bahia, A Tarde FM, será ao vivo do Congresso de Direito e Sustentabilidade

>>> Grupo A TARDE terá transmissão ao vivo e programação especial em Congresso

>>> Sala A TARDE trará inovação em prol da sustentabilidade



O Congresso surgiu com o propósito de analisar o tema da Sustentabilidade com o objetivo final de produzir trabalhos e resultados de pesquisa para colaborar com a defesa, o aprimoramento e a modernização das instituições democráticas, da Constituição e da Política Nacional do Meio Ambiente.



No espaço principal, serão discutidos desafios legais e soluções para o desenvolvimento sustentável através de dez painéis e quatro conferências principais, com a participação de representantes dos Três Poderes, comunidade científica, setor empresarial, produtores rurais, advogados, membros do Ministério Público e representantes da sociedade civil.

No primeiro dia, o evento contará com nomes como Celso Sabino, ministro do Turismo; Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU); Deyvid Souza Bacellar da Silva, diretor da FUP; e Thiago Freire Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba.

Já o segundo dia contará com nomes como Afrânio Vilela, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Renata Lomanto Carneiro Müller, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB); e Renato Gustavo Alves Coelho, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.



O congresso é uma realização conjunta da ACB Sustentabilidade (Núcleo da Associação Comercial da Bahia) e do Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade), com coordenação dos advogados Isabela Suarez e Georges Humbert.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SALA A TARDE:

16 DE MAIO - MEETING PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

14h às 14h30 - Abertura: Munir José Calaça

“Concessão do Parque Nacional do Iguaçu: um case de sustentabilidade”

14h30 às 15h30 - Painel 01 - “Governança no setores público e privado”

Mediação: Armando Avena

Palestra 01: Diego Santana – Governança nos fundos de investimentos

Palestra 02: Roberta Carneiro – Governança nas empresas estatais

Palestra 03: Leana Mattei – Greenwashing e ESG

15h30 às 16h30 - Painel 02 - “Inovação, tecnologia e saúde em prol da sustentabilidade”

Mediação: Agnaluce Moreira

Palestra 01: Thiago Campos – Acesso a saúde: pilar da sustentabilidade

Palestra 02: Renan Menicucci – Água e esgosto: reuso

Palestra 03: Fernanda Lordello – Práticas públicas sustentáveis para mulheres e infância

16h30 às 17h30 - Painel 03 - “Negócios imobiliários sustentáveis”

Mediação: Gabriela Pereira

Palestra 01: Mara Costa - Projetos Imobiliários Sustentáveis - Casos de Intervenções Urbanas

Palestra 02: Vicente Coni - Incentivos urbanísticos para empreendimentos sustentáveis

Palestra 03: Roberta Broder - Tributação sustentável

17h30 às 18h30 - Painel 04 - “Sustentabilidade: temas controversos”

Mediação: Regina Uchôa

Palestra 01: Magno Bernardo – Gás natural como vetor da transição energética justa e segura

Palestra 02: Roberta Casali – Marco temporal das terras indígenas

Palestra 03: Rita Franco – Transição energética em cena

17 DE MAIO - MEETING ECONOMIA DO MAR

14h às 14h30 - Abertura: Mila Paes

“Desafios para o desenvolvimento da economia náutica”

14h30 às 15h30 - Painel 01 - “Infraestrutura náutica”

Mediação: José Raimundo Zacarias

Palestra 01: Marco Antonio Costa - Gestão de Marinas: desafios e oportunidades

Palestra 02: Leandro Ferrari Lobo - O case das estruturas náuticas de Santa Catarina

Palestra 03: Eduardo Bim - Licenciamento ambiental costeiro

15h30 às 16h30 - Painel 02 - “Gestão costeira”

Mediador: Major Érica Patrícia

Palestra 01: Otávio Freire - O papel da SPU na gestão costeira

Palestra 02: José Rodrigues - Gestão sustentável de praias

Palestra 03: Pedro Betencourt - Mudanças climáticas: os desafios no litoral da Bahia

16h30 às 17h30 - Painel 03 - “Amazônia Azul”

Mediador: Eduardo Salles

Palestra 01: Eduardo Athayde - Economia do mar na capital da Amazônia Azul

Palestra 02: Hadassah Santana - Aspectos legislativos econômicos e tributários da Amazônia Azul

Palestra 03: Almirante Cambra - Plano Espacial Marítimo

17h30 às 18h30 - Painel 04 - “Portos”

Mediação: Patrícia Iglesias e Mário Povia

Palestra 01: Demir Lourenço – Agenda ESG para o setor portuário nacional

Palestra 02: Mario Moura – Competitividade nas operações sustentáveis

Palestra 03: Felipe Gurgel – Navegação como modal sustentável

Palestra 04: Mateus Lima – 3 passos para a eficiência operacional na navegação

Publicações relacionadas