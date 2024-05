Especialistas vão discutir impactos da gestão costeira na Bahia | A TARDE

Fruto de captação de recursos através do turismo, energia, transporte e entre outras fontes de riqueza, a Economia do Mar, um dos motes da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) será um dos meetings debatidos na Sala A TARDE, grande novidade do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade.

O evento será realizado no dia 17 de maio (sexta-feira), no Wish Hotel da Bahia, em Salvador e reunirá dezenas de convidados, entre CEOs, gestores públicos, autoridades e empresários, que terão a oportunidade de assistir a grandes e atuais discussões que envolvem os setores econômicos de peso ligados à Economia do Mar.

A abertura do evento, às 14h, será realizada por Mila Paes, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador. Após a fala, o espaço receberá 04 painéis, durante toda a tarde. O segundo painel vai discutir sobre Gestão Costeira e vai reunir nomes como a Major Érica Patrícia, da Polícia de Proteção Ambiental, Otávio Freire, diretor da SPU na Bahia, do professor José Rodrigues e de Pedro Bettencourt, especialista em gestão e requalificação ambiental.

Para o geógrafo baiano José Rodrigues, discutir sobre a gestão costeira, principalmente na Bahia, é altamente relevante já que o estado possui a maior costa do Brasil, e contribui grandemente para a economia brasileira através de diversos setores.

“Contando com as reentrâncias e mais de mil quilômetros de costas, isso faz da Bahia um estado privilegiado, mas também demanda maiores atitudes e esforços para fazer um aproveitamento com maior qualidade do litoral que é muito diverso. Quando se fala de litoral, nos lembramos das praias, mas o nosso litoral, como tantos outros, é composto também de manguezais, que são berçários marinhos, os costões rochosos, bancos de recife, que são ricos em vida marinha. Então falar sobre isso, é falar sobre a riqueza do mar, da produção primária, onde gera a maior parte da vida marinha, para pesca, mergulho e entre outros”, explica o especialista ao Portal A TARDE.

Geógrafo e professor José Rodrigues, um dos palestrantes da Sala A TARDE | Foto: Divulgação

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para temas relacionados ao crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente na realidade brasileira.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

