Meeting Economia do Mar: Painel reunirá nomes do segmento portuário | A TARDE

O Meeting Economia do Mar, que será realizado na Sala A TARDE, no dia 17 de maio, no II Congresso de Direito e Sustentabilidade, receberá quatro painéis que irão descortinar temas ligados ao universo náutico. O encontro será aberto por Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, às 14h.

Dentre esses temas, estão o "Portos", que vai receber grandes nomes do Brasil e da Bahia, com expertise na área portuária. Antes, vertentes como “Infraestrutura Náutica”, “Gestão Costeira” e “Amazônia Azul” também ganharão destaque com discussões e dados apresentados.

O painel de Portos será mediado pela executiva Patrícia Iglesias, que tem grande experiência na área de infraestrutura e comércio exterior, e Mário Povia, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI) e conselheiro do COINFRA na FIESP.

Leia também:

>>> CEO da Urbia + Cataratas e Mila Paes marcarão presença na Sala A TARDE

>>> Sala A Tarde em Congresso já tem programação completa; confira

>>> Especialistas abordam temas do “Meeting Práticas Sustentáveis"

Também vão compor: o engenheiro Felipe Gurgel, diretor comercial da Log-In, Demir Lourenço, diretor executivo do TECON Salvador e da Wilson Sons, o oceanógrafo Mateus Lima, CEO da i4sea e Mário Moura, que lidera as atividades do Estaleiro e TUP Enseada (Maragogipe-BA).

Publicações relacionadas