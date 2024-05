Sala A Tarde em Congresso já tem programação completa; confira | A TARDE

Painéis, debates de alto nível e muita informação vão permear a “Sala A TARDE”, que surge como uma das grandes novidades do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, entre os dias 16 e 17 de maio. Confira a programação completa abaixo.



A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Veja a programação da "Sala A TARDE":

Dia 1 (16/05)

Abertura - 14h às 14h30min

“Concessão do Parque Nacional do Iguaçu: um case de sustentabilidade” com Munir José Calaça (CEO do Parque das Cataratas)

PAINEL 1 - 14h às 15h - Governança nos Setores Públicos e Privados

Mediador - Armando Avena

Participações: Roberta Carneiro, advogada e especialista em integridade e governança corporativa; a comunicadora Leana Mattei, especialista em ESG e impacto social; Diego Santana, investidor e educador financeiro e Armando Avena, escritor, jornalista economista.

PAINEL 2 - 15h às 16h - Inovação, Tecnologia e Saúde em prol da Sustentabilidade

Mediador - Agnaluce Moreira

Participações: Fernanda Lordelo, atual Secretária de Política para Mulheres Infância e Juventude de Salvador; Agnaluce Moreira, gestora de saúde e vice-presidente da Associação Comercial da Bahia; Thiago Campos, advogado especializado em Direito Sanitário e Conselheiro Estadual de Saúde da Bahia e Renan Menicucci, engenheiro e especialista em sistemas de tratamento, filtragem e reuso de água.

PAINEL 3 - 16h às 17h - Negócios Imobiliários Sustentáveis

Mediador - Gabriela Pereira

Participações: Vicente Coni Jr., mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas e Roberta Broder advogada especializada em Direito Tributário.

PAINEL 4 - 17h às 18h - Sustentabilidade: Temas controversos

Mediador - (a confirmar)

Participações: Rita Franco, advogada e professora de Direito Ambiental e Magno Bernardo, engenheiro civil e pesquisador de energias e transição energética.



ECONOMIA DO MAR

Dia 2 (17/05)

Abertura - 14h às 14h30min - Secretária Mila Paes

PAINEL 01 - 14h às 15h - INFRA ESTRUTURA NÁUTICA

Mediador - Zacarias

Palestra 01 - "Gestão de Marinas: Desafios e oportunidades" com Marco Antonio Costa

Palestra 02 - "Projeto Marina Legal: O case das das estruturas náuticas no estado de Santa Catarina" com Leandro Ferrari Lobo

Palestra 03 - "Licenciamento Ambiental Costeiro" com Eduardo Bim

PAINEL 02 - 15h às 16h - GESTÃO COSTEIRA

Mediador - Major Érica

Palestra 01 - Otávio Freire - O papel da SPU na gestão costeira

Palestra 02 - Zé Rodrigues - Gestão sustentável de praias

Palestra 03 - (Pedro Betencourt – Nemus Portugal) - Mudanças Climáticas: Os desafios no litoral da Bahia

PAINEL 03 - 16h às 17h - Amazônia Azul

Mediador - Eduardo Salles

Palestra 01 - Eduardo Athayde (tema a confirmar)

Palestra 02 - "Amazônia Azul: Aspectos legislativos econômicos e tributários" com Prof.ª Dra. Hadassah Santana

Palestra 03 - "Plano Espacial Marítimo" com Almirante Cambra

Painel 04 - 17h às 18h - Portos

Mediador - Mário Povia

Palestra 01 - "Cabotagem uma atividade sustentável" com Patricia Iglesias

Palestra 02 - Felipe Gurgel (tema a confirmar)

Palestra 03 - Demir Lourenço (⁠tema a confirmar)