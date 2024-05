Mila Paes fará abertura do Meeting Economia do Mar na "Sala A TARDE" | A TARDE

A atual Secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, Mila Paes, vai realizar a abertura do Meeting Economia do Mar na “Sala A Tarde”, durante o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade.

O encontro vai acontecer no dia 17 de maio, a partir das 14h, no Wish Hotel da Bahia. A programação se estende, após a fala da gestora, com paineis que vão discorrer sobre Infraestrutura Náutica, Gestão Costeira, Amazônia Azul e Portos.

Mila é graduada em administração pela faculdade Ruy Barbosa da Bahia e cursou Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pós graduada em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV ela também é especialista em Governança e Inovação Pública para Líderes da América Latina pelo CAF. Atuou na iniciativa privada como diretora de projetos de Parcerias Público Privadas, desenvolvendo e coordenando estudos de projetos em todo o país.



A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Na sala principal do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade acontecerão os grandes debates que já são a marca do evento, sobre temas que afetam o dia a dia do desenvolvimento do país, à luz dos gargalos jurídicos e das soluções sustentáveis. Serão dez painéis e quatro conferências magnas, compostos por autoridades dos Três Poderes, membros da comunidade científica, empresários, produtores rurais, advogados, membros do Ministério Público e representantes da sociedade civil, com abrangência nacional.