2º livro da coleção Direito e Sustentabilidade será lançado na capital | A TARDE

A segunda edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade terá o lançamento do do segundo livro da coleção Direito e Sustentabilidade. A coleção, que é uma parceria do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) com a editora GZ, tem como organizador o advogado e pós-doutor Georges Humbert, presidente do Ibrades.

Na atual edição, o livro ainda traz resultados de trabalhos realizados por grandes nomes da área do Direito e Sustentabilidade.

Sobre a obra

A coleção Direito e Sustentabilidade é resultado da aglutinação de forças, pesquisas, debates e atuação de relevante interesse socioambiental do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade – Ibrades.

Fundado em 2020, por uma comunidade composta por mais de uma centena de juristas, professores, cientistas, pesquisadores e profissionais de mais variados ramos, em caráter multidisciplinar, o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade – Ibrades é uma organização da sociedade civil brasileira apartidária e sem fins lucrativos que busca promover e estimular o estudo do direito, economia, meio ambiente e sustentabilidade, em todos os seus campos, propiciando a difusão do conhecimento e o estímulo à ciência.

Ela tem por objetivos, ainda, debater, promover e estimular o estudo e a pesquisa no âmbito do seu objeto e suas especializações; propor a criação e/ou adaptação das leis à evolução doutrinária e à dinâmica social, bem como elaborar projetos de lei e demais inovações normativas, especialmente, visando as reformas necessárias a uma mais rápida, eficaz e econômica administração da Justiça. A manutenção do equilíbrio do meio ambiente, a conquista do desenvolvimento econômico e a promoção do progresso social são valores constitucionais que movem o Ibrades.

II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

O equilíbrio entre o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente é um desafio à realidade brasileira. O avanço para uma gestão sustentável, com licitações sustentáveis, tecnologias mais limpas para a conservação de energia, reutilização da água, reciclagem e mobilidade urbana são temas urgentes para órgãos públicos, especialistas ambientais e a sociedade civil. É neste contexto que será realizado o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, nos dias 16 e 17 de maio, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

A iniciativa vai reunir nomes de destaque nacional. O congresso é promovido pelo Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade) e pela ACB Sustentabilidade (Associação Comercial da Bahia) e já integra o calendário do setor como maior evento da área, sediado em Salvador.

A expectativa dos organizadores para essa edição é manter a relevância dos temas tratados no congresso e apresentar novidades. A primeira edição foi realizada em 2023, também no Wish Hotel da Bahia. Os detalhes sobre a inscrição e as informações do evento podem ser consultados no site oficial dos organizadores (clique aqui).