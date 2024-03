Bahia recebe II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade | A TARDE

O equilíbrio entre o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente é um desafio à realidade brasileira. O avanço para uma gestão sustentável, com licitações sustentáveis, tecnologias mais limpas para a conservação de energia, reutilização da água, reciclagem e mobilidade urbana são temas urgentes para órgãos públicos, especialistas ambientais e a sociedade civil. É neste contexto que será realizado o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, nos dias 16 e 17 de maio, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

As inscrições para o Congresso começam na próxima segunda-feira, 26. A iniciativa vai reunir nomes de destaque nacional. O congresso é promovido pelo Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade) e pela ACB Sustentabilidade (Associação Comercial da Bahia) e já integra o calendário do setor como maior evento da área, sediado em Salvador.

A expectativa dos organizadores para essa edição é manter a relevância dos temas tratados no congresso e apresentar novidades. A primeira edição foi realizada em 2023, também no Wish Hotel da Bahia. Os detalhes sobre a inscrição e as informações do evento podem ser consultados no site oficial dos organizadores (clique aqui).