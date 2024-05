CEO do Parque das Cataratas fará abertura da Sala A TARDE | A TARDE

A “Sala A TARDE”, que surge como uma das grandes novidades do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, será aberta no dia 16 de maio (quinta-feira), no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Para realizar a abertura do Meeting Práticas Sustentáveis, que será composto por vários painéis, o espaço receberá Munir José Calaça, CEO da Urbia + Cataratas, que dedica-se à promoção do turismo sustentável e está à frente de uma das 7 maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, e discorrerá sobre esse case, para o público convidado.

Com mais de 34 anos de experiência em hotelaria, parques aquáticos e turismo, Munir Calaça lidera iniciativas estratégicas no setor, combinando gestão financeira, operacional e de pessoas. Durante 21 anos, atuou como Diretor de Relações Institucionais do Grupo Aviva, além de exercer funções semelhantes no SINDEPAT e na Associação Brasileira de Resorts. Sua experiência internacional inclui benchmarking em destinos icônicos como Las Vegas, Flórida, Singapura e Dubai, enriquecendo sua visão e abordagem no setor.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Na sala principal do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade acontecerão os grandes debates que já são a marca do evento, sobre temas que afetam o dia a dia do desenvolvimento do país, à luz dos gargalos jurídicos e das soluções sustentáveis. Serão dez painéis e quatro conferências magnas, compostos por autoridades dos Três Poderes, membros da comunidade científica, empresários, produtores rurais, advogados, membros do Ministério Público e representantes da sociedade civil, com abrangência nacional.

