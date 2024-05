Ex-presidente do IBAMA marcará presença na Sala A TARDE | A TARDE

Eduardo Bim, ex-presidente do IBAMA | Foto: Divulgação

A Bahia é o estado brasileiro que conta com a maior quantidade de municípios defrontantes ao mar e contempla a maior área costeira da Amazônia Azul, com 1.100 km e 36 municípios, além da Baía de Todos-os-Santos, que é a segunda maior baía do mundo e a maior do Brasil.

Tendo esses dados como mote, a Sala A TARDE, grande novidade do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, sediará o Meeting Economia do Mar, no dia 17 de maio (sexta-feira), no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

O encontro reunirá dezenas de convidados, entre CEOs, gestores públicos, autoridades e empresários, que terão a oportunidade de assistir a grandes e atuais discussões que envolvem os setores econômicos de peso ligados à Economia do Mar. A abertura do evento, às 14h, será realizada por Mila Paes, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador. Após sua fala, o espaço receberá 04 painéis, durante toda a tarde.

O primeiro painel vai descortinar o tema “Estrutura Náutica” e contará com as participações do gestor de marinas Marco Antonio Costa, de Leandro “Mané” Ferrari, criador do projeto “Marina Legal”, do especialista em economia náutica José Raimundo Zacarias e do ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bim.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Mané Ferrari explicou que o projeto Marina Legal tem a sustentabilidade plena como pilar essencial, junto à cadeira produtiva do setor náutico.

Leandro “Mané” Ferrari, criador do projeto “Marina Legal” | Foto: Divulgação

“A gente trabalha a economia do mar nos principais pilares da indústria, comércio, serviço e o turismo como base setor de todos esses. É ver o quanto é benéfico nós termos infraestrutura de apoio náutico sustentável. Onde, com a união dos órgãos, a gente consegue fazer com que se crie documentos e possibilidades junto aos órgãos ambientais para dar segurança jurídica necessária para que a gente possa legalizar nossas estruturas”, ressalta.

Ainda no quesito sustentabilidade na área náutica, o licenciamento ambiental na zona costeira é o principal instrumento de controle da política nacional de meio ambiente, como afirma o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bim.

“É sobre as competências para ações de licenciamento na zona costeira. É um dos instrumentos que mais se desenvolveu. Basicamente é uma proteção para fazer uma atividade, um empreendimento, portos, terminais portuários, atracadouros de lanchas, às vezes hotel, às vezes barraca na praia”, pontua.

Sala A TARDE

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para temas relacionados ao crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente na realidade brasileira.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

