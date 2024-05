Isso é Bahia, A Tarde FM, será ao vivo do Congresso de Direito e Sustentabilidade | A TARDE

Mais uma novidade irá acontecer durante os dias da 2ª edição do Congresso de Direito e Sustentabilidade, que acontece nos dias 16 e 17 de maio, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. O programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, será realizado diretamente do aquário que será instalado exclusivamente para a equipe do Grupo A TARDE, que está fazendo cobertura em tempo real de tudo que ocorre no evento.

Além da programação especial, o evento contará também com a Sala A TARDE, que receberá palestrantes de diversos segmentos, debatendo questões relacionadas ao tema do Congresso.

Como de costume, as transmissões acontecem no horário normal, das 7h às 9h, tanto na quinta, quanto na sexta-feira. Diretor de programação da A TARDE FM, o apresentador Jefferson Beltrão conversou com a reportagem do Portal A TARDE, onde confirmou a novidade e falou sobre a expectativa fazer o programa diretamente do evento.

"Estar mais perto do público faz parte dos nossos propósitos e essa oportunidade agora certamente é uma delas. O Isso é Bahia, tanto na quinta quanto na sexta, vai ser diretamente do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Vai ser uma grande oportunidade de valorizarmos, não somente o próprio evento, como marcar presença, mostrar que também gostamos de sair do estúdio. Porque é muito prazeroso, muito satisfatório. Fazer aquilo que fazemos naturalmente, mas inovando, buscando novos espaços. Isso só faz expandir nossa atuação. Penso que nós ganhamos com isso, o público ganha com isso, o evento particular também vai ganhar. Golaço nosso!", ressaltou Beltrão.

O congresso é uma realização conjunta da ACB Sustentabilidade (Núcleo da Associação Comercial da Bahia) e do Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade), com coordenação dos advogados Isabela Suarez e Georges Humbert.



