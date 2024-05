Sala A TARDE trará inovação em prol da sustentabilidade | A TARDE

A Sala A TARDE, espaço para a difusão de informação e conhecimento no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, contará com painéis de palestrantes que trarão inovação em prol da sustentabilidade. O evento acontece do dia 16 e 17 de maio no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

O evento contará com debates de assuntos voltados à temática ambiental e propostas sustentáveis para a área empresarial. Em conversa com A TARDE Play, o CEO da Anota Bahia, Tamyr Mota, recebeu a advogada Roberta Broder e a Diretora da Aganju Consultoria, Leana Mattei, para falar sobre assuntos que serão abordados no Congresso.

As duas entrevistadas serão palestrantes da programação do evento, onde empresários, políticos e convidados poderão discutir soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável.

“Atuou com a área tributária, e a nossa experiência com essa questão da sustentabilidade está muito relacionada com os incentivos fiscais, que são realizados para as empresas e contribuintes que adotam a prática da sustentabilidade. As minhas expectativas são as melhores possíveis, estive no primeiro congresso no ano passado e vi de perto a qualidade, a técnica e organização impecável dos palestrantes e o alto nível do debate, esse ano acho que vai ser ainda melhor”, disse Roberta Broder.

“Eu sou uma apaixonada pela sustentabilidade. Já trabalho com isso há exatos 23 anos. Quando a gente ainda nem falava dessa sigla, quando a sustentabilidade ainda era uma pauta muito nichada. Naquela época estava ligada muito às organizações e movimentos sociais. Estou à frente de uma organização que presta consultoria que contribui para que empresas, projetos, setor público possa desenvolver estratégias que possa potencializar os impactos positivos e tentar minimizar os negativos”, Leana Mattei.

Assista:





