Grupo A TARDE terá transmissão ao vivo e programação especial em Congresso | A TARDE

O Grupo A TARDE terá uma presença de peso durante a 2ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17 de maio, respectivamente, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Uma programação ao vivo e recheada de conteúdos diversos para os espectadores será realizada nos dias de evento, das 7h às 18h.

Dentro do congresso, uma estrutura de vidro exclusiva será montada no meio do evento e destinada para o A TARDE, como uma espécie de aquário. No local, irão acontecer entrevistas e transmissões, como o Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, sob o comando do apresentador Jefferson Beltrão e o A TARDE Talks, além de boletins de notícias e atualizações em tempo real de tudo que acontece no congresso.

Leia Mais:

>> Isso é Bahia será realizado diretamente de congresso da Ibrades

>> Transição energética será pauta em painel da Sala A TARDE

Sala A TARDE

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para temas relacionados ao crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente na realidade brasileira.

A abertura da Sala A TARDE acontece a partir das 14h. A novidade do congresso trará painéis, debates de alto nível e muita informação. A iniciativa foi pensada para apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos.

O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos. A ideia é que o Grupo A TARDE possa transmitir ao espectador uma experiência única com o máximo de imersão possível a respeito do Congresso de Direito e Sustentabilidade.

O congresso é uma realização conjunta da ACB Sustentabilidade (Núcleo da Associação Comercial da Bahia) e do Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade), com coordenação dos advogados Isabela Suarez e Georges Humbert.

A sala A TARDE é uma realização do Grupo A TARDE e do Anota Bahia, apresentada pela Petrobras e com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador.

Publicações relacionadas