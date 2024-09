Geraldo Jr. defende reativação de linhas de ônibus em Salvador

Geraldo é candidato a prefeito de Salvador - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB) reforçou, durante sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 18, que pretende reativar as linhas de ônibus que foram desativadas na capital baiana nos últimos anos.

Geraldo voltou a criticar o prefeito Bruno Reis (União Brasil), seu adversário na disputa, e enfatizou pontos como o valor da tarifa do transporte público da capital. O emedebista frisou ainda que pretende implantar um sistema de integração com o VLT e o BRT, modal ao qual teceu comentários negativos.

"É preciso ser registrado, o atual prefeito tirou 134 linhas de ônibus. Não há um tratamento humanizado. Eles têm prometido ônibus com ar, os ônibus estão sujos. Uma das tarifas mais caras está na capital. Queremos um transporte público de qualidade. Vamos trazer as linhas de volta, fazer parceria com o BRT, que é o mais caro do Brasil [...] Como não há linha integrando o sistema, não há passageiros. As estações estão fantasmas", disparou Geraldo, que continuou.

"Vamos integrar a cidade com o VLT, com o metrô, que quem teve a coragem de botar para rodar foi o governo do estado. Empresário, vamos conversar. Empresário não vai mandar no transporte público. Temos que fazer uma integração com os modais, com o transporte particular [...] Hoje tem mais de 67 mil motoristas por aplicativos em Salvador. Salvador hoje é a capital do desemprego", pontuou o emedebista.

Questionado sobre como faria para reativar as linhas sem aumentar o congestionamento no tráfego nos horários de pico, Geraldo disse que ainda avalia como se dará o processo.

"Temos que maturar esse processo. Precisamos fazer um alinhamento e uma escuta da sociedade civil, das comunidades, precisamos ouvir as pessoas, o setor empresarial", afirmou Geraldo.

Na última semana, Bruno Reis obteve na Justiça o direito de resposta sobre as acusações de que teria retirado as linhas de ônibus.