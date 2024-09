“A Tarifa Zero é boa para os empresários”, defende Kleber Rosa

Terceiro entrevistado da Sabatina - Foto: Reproução | YouTube

Um dos motes de campanha do candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), é a implantação da Tarifa Zero nos transportes públicos. Nesta quinta-feira, 19, o postulante diz acreditar que a proposta não encontrará travas para ser retirada do papel, caso seja eleito.

“Dificuldades de fazer políticas governamentais sempre existem. [...]. A gente tem consciência de que governar não é achar que se pode fazer tudo, a gente precisa dialogar e escutar. Primeiro que a tarifa zero é boa para os empresários porque eles dependem da bilhetagem para garantir os custos”, defendeu o psolista.

E acrescentou: “Com a tarifa zero, esses custos passam a ser garantidos, de forma mensal, e o dinheiro entra no cofre, sem oscilação. A tarifa zero é implementada dialogada com o setor empresarial. Eu aposto na nossa capacidade de diálogo”.

O ativista social ainda relembrou a história do seu partido, que considerou como principal marca a “luta” pela busca de direitos da sociedade civil.

“A tradição das participações nas decisões governamentais, de pressões, de lobby e influência na política”, disse.

O postulante ainda elencou como um dos primeiros passos para a implantação da medida a conversa com o setor empresarial, com isso, ele acredita que o diálogo também fluirá na Câmara Municipal de Salvador para a aprovação do projeto.

"Não é um projeto de disputa ideológica. Uma proposta dessa bem arrumada e amarradinha, com a concordância dos setores envolvidos, não tem porque a Câmara se opor a proposta. Eu acredito na viabilidade do ponto de vista financeiro", concluiu.

